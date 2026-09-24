Riquelme (Cox) pide apostar por las redes eléctricas para que la transición energética en Latam tenga éxito

Participa en la 81.ª Asamblea General de la ONU y en paneles que buscan fortalecer la cooperación regional y las relaciones entre Europa y Latinoamérica.

Advierte que el contexto geopolítico dificulta la inversión en proyectos energéticos e infraestructuras clave para la economía y la estabilidad social.

Riquelme afirma que la transición energética depende de redes modernas, flexibles e interconectadas para afrontar los retos de electrificación, IA y movilidad sostenible.

Enrique Riquelme, presidente de Grupo Cox, destaca la necesidad de reforzar las redes eléctricas para lograr una transición energética exitosa en Latinoamérica.

El fundador y presidente del Grupo Cox, Enrique Riquelme, ha asegurado en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que es necesario reforzar las redes eléctricas para que la transición energética en Latinoamérica llegue a buen puerto.

El directivo ha afirmado ante el panel 'Impulsando la Competitividad: Una Alianza Birregional para Financiar una Transición Energética Justa y un Crecimiento Resiliente' que esta transición dependerá de la existencia de "redes modernas, flexibles e interconectadas".

En este sentido, Riquelme ha subrayado que la electrificación de la economía, la expansión de los centros de datos, la inteligencia artificial o la movilidad sostenible exigirán una capacidad energética y una calidad de la red superiores a las actuales.

"Estamos viviendo un contexto global de alta incertidumbre y volatilidad", ha señalado durante el evento, coorganizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Este tipo de encuentros son espacios de diálogo fundamentales para generar oportunidades de cooperación regional frente a una situación global adversa".

Riquelme ha advertido, en concreto, que el contexto geopolítico dificulta la inversión y la capacidad de los Estados para impulsar proyectos energéticos, hídricos y de infraestructuras claves "para la vida, la economía, la productividad, la digitalización, la industrialización y la estabilidad social".

La agenda institucional de Riquelme en Estados Unidos continuará durante los próximos días con nuevas intervenciones en encuentros dedicados al fortalecimiento de las relaciones entre Europa y Latinoamérica.