Iberdrola ofrece descuentos de hasta el 85% en la instalación de aerotermia para uso residencial

Un piso de 90 m² puede instalar aerotermia por 2.800 euros y una vivienda adosada de 150 m² por 2.300 euros tras aplicar los descuentos y ayudas.

La empresa ofrece financiación a 24 meses sin intereses y certificados energéticos gratuitos para facilitar deducciones fiscales de hasta 9.000 euros.

La oferta incluye hasta 6.000 euros en ayudas, con descuentos directos, Certificados de Ahorro Energético y saldo canjeable en la factura eléctrica.

Iberdrola aumenta hasta el 85% el descuento de su plan Renove para reemplazar calderas de gas o gasóleo por sistemas de aerotermia, vigente hasta el 1 de diciembre.

Iberdrola ha elevado del 70% al 85% el descuento de su plan Renove para sustituir calderas de gas o gasóleo por sistemas de aerotermia, una oferta vigente hasta el próximo 1 de diciembre que contempla ayudas de hasta 6.000 euros y financiación a 24 meses sin intereses para el importe restante.

La oferta incluye hasta 5.000 euros de rebaja en el precio de la instalación -mediante un descuento directo y la aplicación de Certificados de Ahorro Energético (CAE)-, a los que se añaden 1.000 euros en saldo de Mi Iberdrola, canjeable en la factura eléctrica.

En concreto, la compañía aplica 1.400 euros de descuento directo y hasta 3.600 euros a través de CAE, importe que se reduce a 1.440 euros en zonas cálidas y a 2.160 euros en zonas medias, según ha informado la energética.

Asimismo, Iberdrola ofrecerá de forma gratuita los certificados energéticos anterior y posterior a la instalación, documentación necesaria para acceder a las deducciones fiscales por actuaciones de mejora de eficiencia energética.

Estas deducciones pueden alcanzar hasta 9.000 euros en viviendas unifamiliares y hasta 3.000 euros en pisos.

La compañía estima que un piso de 90 metros cuadrados podrá instalar un sistema de aerotermia por 2.800 euros, una vez aplicados descuentos, bonificaciones y deducciones, frente a un coste inicial cercano a 12.000 euros.

En el caso de una vivienda adosada de 150 metros cuadrados, el coste final sería de 2.300 euros desde los 13.200 euros iniciales.

La aerotermia utiliza bombas de calor que extraen energía del aire mediante un ciclo termodinámico y permiten proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente. Según Iberdrola, esta tecnología puede reducir el consumo de energía hasta un 70% frente a las calderas tradicionales de combustión cuando la vivienda dispone de suelo radiante, o hasta un 40% si emplea radiadores.