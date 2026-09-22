Redeia anuncia que el cable submarino que conecta el sistema eléctrico peninsular con Ceuta ya está operativo

El intercambio comercial de electricidad entre la Península y Ceuta comenzará el 1 de noviembre, aportando también beneficios económicos y de seguridad de suministro.

La conexión facilitará que hasta el 87% de la demanda eléctrica de Ceuta se cubra con energía de fuentes renovables, reduciendo 300.000 toneladas de CO₂ al año.

El enlace de 58 kilómetros bajo el Estrecho de Gibraltar permite a la Península respaldar instantáneamente el suministro eléctrico de Ceuta ante incidencias locales.

Redeia ha anunciado que el cable submarino que conecta el sistema eléctrico peninsular con Ceuta ya está operativo y en servicio.

La interconexión que une Ceuta con el sistema eléctrico peninsular ya está completamente concluida, energizada y en servicio, según ha anunciado Redeia.

El enlace permite que, ante una incidencia en las instalaciones de generación ceutíes, el sistema peninsular pueda respaldar de forma instantánea la demanda de la ciudad.

La infraestructura ya ha demostrado su capacidad para cumplir esta función. Según Red Eléctrica, filial de Redeia, recientemente la conexión permitió respaldar al sistema eléctrico ceutí y evitar pérdidas de demanda durante una incidencia.

Ambos sistemas se encuentran actualmente sincronizados, de manera que Ceuta cuenta con el apoyo del sistema peninsular y, a través de este, del sistema eléctrico europeo.

La conexión definitiva se realizó el pasado 10 de agosto, después de completar los trabajos de la empresa distribuidora y las pruebas necesarias.

Las instalaciones de la red de transporte, gestionada por Red Eléctrica, habían finalizado en diciembre de 2025 y el primer circuito fue energizado el 13 de marzo de 2026.

Posteriormente, las instalaciones de distribución se energizaron el 30 de junio y las pruebas de sincronización se realizaron el 22 de julio.

58 kilómetros bajo el Estrecho

El proyecto contempla un enlace de doble circuito a 132 kV, con un tramo submarino de aproximadamente 58 kilómetros entre la Península y Ceuta.

Los cables discurren por el fondo marino a profundidades de hasta 900 metros, una de las principales dificultades técnicas de una infraestructura que atraviesa el Estrecho de Gibraltar.

El cable utiliza tecnología de aislamiento seco y está protegido frente a posibles agresiones externas.

En los extremos terrestres, el trazado discurre soterrado. La conexión con la costa se ejecutó mediante perforación horizontal dirigida, una técnica que permite evitar afecciones a las playas y zonas de baño.

En Ceuta, el enlace se conecta con la nueva subestación Virgen de África de 132 kV, la primera subestación de la red de transporte eléctrico de la ciudad autónoma.

La instalación está equipada con tecnología GIS, que permite concentrar los equipos en un espacio más reducido.

Respaldo de la Península

La importancia de la interconexión va más allá de la seguridad de suministro. Hasta ahora, el pequeño sistema eléctrico ceutí dependía de sus propias instalaciones de generación.

La conexión permitirá sustituir progresivamente parte de esa generación por electricidad procedente del sistema peninsular, cuya generación cuenta con una elevada participación de fuentes renovables.

Cuando el proyecto fue presentado, Red Eléctrica estimó que la conexión permitiría que hasta el 87% de la demanda eléctrica de Ceuta pudiera cubrirse con energía procedente de fuentes libres de emisiones, frente a una situación en la que la demanda se cubría íntegramente con generación fósil local.

La compañía calculó además una reducción de alrededor de 300.000 toneladas de CO₂ al año en el entorno del Estrecho.

La sustitución de parte de la generación de la actual central térmica de Ceuta por electricidad procedente de la Península también tiene una dimensión económica.

Red Eléctrica estimó durante la fase de planificación que el proyecto podría generar un ahorro de unos 30 millones de euros anuales para el sistema eléctrico nacional, al reemplazar generación local de mayor coste.

Además, la infraestructura no solo afecta al suministro de Ceuta.

Las actuaciones realizadas en el entorno de la subestación de Algeciras permitirán atender nuevas demandas eléctricas en el Campo de Gibraltar y la Bahía de Algeciras, una zona con importantes perspectivas de crecimiento industrial y energético.

Arrancará en noviembre

Aunque el enlace ya está operativo y puede proporcionar respaldo al sistema ceutí, el intercambio comercial de electricidad entre la Península y Ceuta no comenzará hasta el próximo 1 de noviembre.

Será entonces cuando la interconexión pase a operar también bajo el esquema de programación comercial previsto para el enlace.

Hasta ese momento, su principal aportación es garantizar la seguridad y continuidad del suministro mediante la conexión física y sincronización de ambos sistemas.

La puesta en servicio supone así la culminación de un proyecto incluido en la planificación eléctrica estatal que busca integrar definitivamente a Ceuta en el sistema eléctrico peninsular.

Una conexión que, además de reforzar la seguridad de suministro, abre la puerta a reducir el peso de la generación fósil local y a aprovechar la creciente penetración de renovables del sistema peninsular.