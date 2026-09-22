Macron pide a la UE flexibilizar las normas sobre carburantes para aumentar la oferta

El Gobierno francés planea un mecanismo para devolver a los consumidores el exceso de IVA si suben los precios de los carburantes, sin reducir los impuestos nacionales por ahora.

Macron sugiere flexibilizar requisitos técnicos en refinerías europeas, lo que podría aumentar la producción entre un 5% y un 20%.

El presidente francés propone retrasar hasta 2028 ciertas obligaciones europeas sobre emisiones de metano y facilitar el uso de biocarburantes como el diésel B10.

Emmanuel Macron solicita a la Comisión Europea flexibilizar temporalmente normas sobre carburantes para aumentar la oferta y contener el encarecimiento del petróleo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido a la Comisión Europea flexibilizar temporalmente algunas normas sobre carburantes para aumentar la oferta y contener el impacto del fuerte encarecimiento del petróleo.

Paralelamente, el Gobierno se dispone a anunciar este martes medidas internas para aliviar la presión sobre los consumidores.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y publicada este martes por la prensa francesa, Macron advierte que la crisis en Oriente Próximo y los ataques ucranianos contra refinerías rusas amenazan con reducir aún más la oferta mundial de productos petrolíferos.

El presidente francés calcula que, una vez agotadas las reservas saudíes, el mercado mundial podría perder al menos otros cuatro millones de barriles diarios de suministro.

Entre las medidas solicitadas figura retrasar un año, hasta enero de 2028, la aplicación de determinadas obligaciones europeas sobre la medición y notificación de emisiones de metano vinculadas a la producción de petróleo y gas.

Macron también pide facilitar temporalmente el uso de biocarburantes.

En concreto, propone permitir que los distribuidores sustituyan el diésel B7 por B10, que contiene hasta un 10% de biocarburante, siempre que su compatibilidad con los vehículos actuales esté garantizada.

Refinerías europeas

Una tercera propuesta busca flexibilizar temporalmente algunos requisitos técnicos aplicables a las refinerías europeas, sin comprometer la seguridad de las instalaciones.

Según Macron, estas modificaciones podrían permitir aumentar entre un 5% y un 20% la producción de las refinerías francesas, según una consulta realizada al sector.

Paralelamente, el entorno del primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció este martes que el Gobierno propondrá incluir en los presupuestos de 2027 un mecanismo para neutralizar y devolver a los consumidores cualquier exceso de IVA generado por una eventual nueva subida de los precios.

El Ejecutivo sostiene que hasta ahora no ha obtenido ingresos adicionales por el encarecimiento de los carburantes: la recaudación vinculada a estos productos se sitúa 407 millones de euros por debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior, debido a la caída del consumo.

Macron ha defendido que las medidas de emergencia no deben alterar la estrategia europea de diversificar los suministros y reducir progresivamente la dependencia de los hidrocarburos mediante la electrificación.

El presidente francés tampoco plantea por ahora reducir los impuestos nacionales sobre los carburantes, una demanda formulada por partidos de la oposición ante el aumento de los precios en las estaciones de servicio, según la misiva divulgada por la prensa francesa.

Macron ya había avanzado el pasado viernes que pediría a Von der Leyen acelerar el almacenamiento de gas, flexibilizar los mercados energéticos y mantener las capacidades de importación y refino.

Y también facilitar el uso de biocombustibles cuando sea técnicamente posible para afrontar el impacto que las guerras en Irán y Ucrania están teniendo en el sector energético y en los precios.

Tras reunir en el Elíseo a los líderes de los partidos políticos galos, el jefe de Estado francés también anunció entonces que, como presidente del G7, Francia convocará "en las próximas semanas" una reunión centrada en energía para mejorar la coordinación de reservas, exportaciones y capacidad de producción, incluida una posible liberación de reservas estratégicas en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con sede en París.