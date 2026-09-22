Enerside presenta concurso de acreedores voluntario y BME Growth suspende su cotización

La empresa inició un ERE para los 26 empleados en España, pero prevé mantener los recursos necesarios para garantizar la continuidad operativa.

Inveready y Andbank son los principales acreedores, concentrando más del 50% de la deuda de Enerside.

BME Growth ha suspendido la cotización de Enerside tras la solicitud de concurso, según ha informado la compañía.

Enerside ha presentado concurso de acreedores voluntario tras no alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda por 60 millones de euros.

El consejo de administración de la empresa de parques solares Enerside ha acordado presentar un concurso de acreedores ante el juzgado de lo mercantil competente.

Y BME Growth ha suspendido su cotización este martes, ha informado en un comunicado remitido a BME Growth.

La empresa ha explicado que informará oportunamente de cualquier resolución judicial que recaiga en relación con la solicitud presentada, así como de los avances relevantes del procedimiento concursal que puedan resultar de interés para los inversores.

La decisión se da tras no ser posible alcanzar un acuerdo con los acreedores para reestructurar su deuda, que suma 60 millones de euros, con Inveready --que suma más del 50% de la deuda-- y Andbank como principales acreedores.

El pasado 18 de septiembre, la empresa anunció el inicio de un expediente de regulación de empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla en España, formada por 26 profesionales.

A pesar de que el ERE está planteado para la totalidad de la plantilla, la empresa "contempla la posibilidad de mantener los recursos humanos necesarios para garantizar la continuidad de su actividad y la adecuada gestión de sus operaciones, por lo que la continuidad operativa no se vería comprometida por el eventual ERE".