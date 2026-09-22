Carlos Albi, CEO de Urbaser el 1 de enero de 2027, y Fernando Abril-Martorell, actual CEO, que pasará a ser Presidente no ejecutivo de Urbaser. Urbaser

Blackstone Infrastructure y EQT Infrastructure completan la adquisición de Urbaser y nombran CEO a Carlos Albi

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Las claves Generado con IA Blackstone Infrastructure y EQT Infrastructure han completado la adquisición de Urbaser, que hasta ahora pertenecía a Platinum Equity. Carlos Albi será el nuevo CEO de Urbaser a partir de 2027, mientras que Fernando Abril-Martorell pasará a ser presidente no ejecutivo. Los nuevos accionistas, que controlarán la empresa al 50%, reducirán significativamente la deuda de Urbaser y reforzarán su estructura de capital. La operación financiera sitúa a Urbaser en una posición sólida para invertir y crecer, con el respaldo de Blackstone y EQT para consolidar su presencia internacional.

Blackstone Infrastructure y EQT Infrastructure han completado la adquisición de Urbaser, que tendrá como nuevo CEO a Carlos Albi a partir de 2027, según ha anunciado este martes la compañía.

De esta forma, la empresa de soluciones medioambientales, hasta ahora propiedad del fondo Platinum Equity, dice comenzar una nueva etapa marcada por una nueva estructura accionarial, una "continuidad en el liderazgo" y un "fortalecimiento significativo" de su estructura de capital.

Como parte de la operación, los nuevos accionistas, que controlarán la compañía al 50%, reducirán "significativamente" el nivel de endeudamiento de Urbaser, reforzarán su estructura de capital y ampliarán su capacidad financiera para respaldar la próxima etapa de crecimiento de la misma, informa en un comunicado.

El CEO de Urbaser durante los últimos cuatro años, Fernando Abril-Martorell, pasará a ocupar el cargo de presidente no ejecutivo de la compañía a partir del 1 de enero de 2027 y presidirá su consejo de administración.

Desde esa fecha, el ahora 'chief Operating officer' (COO, director de operaciones), Carlos Albi, será nombrado nuevo consejero delegado de la firma.

Albi se incorpora al consejo de administración de Urbaser junto a Abril-Martorell, Adam Kuhnley y Scott Schultz, de Blackstone, y Matthias Fackler y Guillermo García-Barrero, de EQT.

También se suma al consejo como consejero independiente Claudio Boada --quien forma parte de consejos de administración de empresas como Abertis Infraestructuras y ha sido director gerente y presidente de Lehman Brothers Iberia y presidente del Círculo de Empresarios--.

Y también Ruud Sondag --que se ha desempeñado anteriormente como CEO de Van Gansewinkel Groep, Eneco y Royal Schiphol Group--.

Por otro lado, en el marco del cierre de la operación se han cancelado las líneas de bonos de la sociedad holding de Urbaser con estructura de 'payment-in-kind' (PIK), acompañadas de una aportación adicional de capital por parte de Blackstone y EQT.

"Desde el punto de vista financiero, sitúa a Urbaser en una posición sólida.

La reducción de nuestra deuda en aproximadamente 1.000 millones de euros refuerza nuestro balance, reduce significativamente nuestros costes de financiación y nos proporciona una gran capacidad para seguir invirtiendo y creciendo", analiza Abril-Martorell.

El actual consejero delegado también ha declarado que "la culminación de esta operación marca el inicio de una nueva etapa para Urbaser, con importantes oportunidades por delante".

Y ha celebrado el nuevo liderazgo de Carlos Albi, de quien destaca que "conoce integralmente" la compañía y "reúne todas las cualidades necesarias" para el puesto.

Por su parte, Albi considera "un privilegio asumir la responsabilidad de liderar Urbaser" y espera trabajar "estrechamente" con Abril-Martorell, el consejo de administración y todo el equipo.

Desde Urbaser confían en que Albi --que también ha ocupado el cargo de director global de Desarrollo Corporativo, Estrategia y Sostenibilidad-- contribuirá a "garantizar una transición natural y un elevado grado de continuidad" en la gestión del negocio gracias a su "profundo conocimiento" del grupo.

La firma señala asimismo que Blackstone y EQT comparten la "ambición" de Urbaser de seguir consolidando su posición, al tiempo que continúan impulsando el crecimiento de la compañía "tanto en España como en sus mercados internacionales".