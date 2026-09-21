El plan antiapagones del PP: quitar impuestos a la nuclear para alargar su vida útil, pantanos y control renovable

La nuclear representó el 18,6% del mix energético en 2024, por detrás de la fotovoltaica (22,9%) y la eólica (casi 20%).

El plan incluye reforzar el papel de la nuclear como complemento estable al sistema, junto a hidráulica, eólica y fotovoltaica, y controlar la generación renovable para evitar distorsiones.

Plantean derogar el calendario de cierre de las siete nucleares españolas, previsto para 2035, y facilitar su continuidad mientras sea segura y rentable.

El PP propone eliminar impuestos a la energía nuclear para alargar la vida útil de las centrales y garantizar su rentabilidad.

El PP prepara un paquete de medidas en el área energética que apuesta claramente por la energía nuclear, como complemento idóneo para dar estabilidad a un sistema en el que más de la mitad de la producción de electricidad procede ya de los pantanos (hidráulica), la eólica y las plantas fotovoltaicas.

La prórroga de la vida útil de los dos ciclos de Almaraz hasta 2030 ha dado una nueva visión al sector. En el PP tienen muy claro que una de las primeras medidas que tomarán será la derogación del calendario de cierre de las siete nucleares que hay en España, previsto para 2035.

Junto a esa derogación, se planteará una nueva regulación para la generación nuclear que recorte las cargas y los impuestos que ahora pagan, de forma que se facilite su rentabilidad y se pueda alargar su vida útil mientras esté garantizada la seguridad.

Esta renovación de la vida de las nucleares que puede llegar si hay cambio de Gobierno se produce en un momento en el que el sector actúa bajo el síndrome del apagón de hace año y medio. La nuclear puede aportar energía estable, de forma que solo se acuda a los ciclos combinados, que son mucho más caros, en caso de necesidad.

Más allá de la amortización de las inversiones que en su día se hicieron, el gran problema de la generación de energía nuclear en España está en el elevado coste que tiene y la falta de rentabilidad en momentos de alta generación renovable y bajo precio.

El consenso del mercado estima que por debajo de 44 euros el megavatio hora, la producción de electricidad de origen nuclear genera pérdidas a las grandes eléctricas que son sus propietarias.

Pero si a ese dato se le añaden los impuestos y las cargas que lleva el sistema, incluidos los 11 euros de la tasa Enresa para garantizar la retirada y almacenamiento de los residuos, ese coste se puede colocar por encima de los 65 euros, advierten desde el sector.

Las fuentes empresariales consultadas buscan un acuerdo de continuidad de la generación nuclear que reduzca sus costes. Se ha llegado a hablar de establecer una tarifa mínima, pero es una cuestión que está descartada, dado que "no se trata de subvencionar, sino de reordenar el funcionamiento del sector", advierten.

Desde el PP también se rechaza la opción de establecer una remuneración garantizada. Lo que se pretende es aprovechar su aportación estable al sistema mientras el suministro sea seguro y rentable.

Revisión del mix

Si analizamos el mix de generación energética en lo que va de año (enero-agosto), la nuclear ha supuesto el 18,6% del total, por detrás del casi 20% de la eólica y el 22,9% de las fotovoltaicas.

Salvando el 11,7% que procede del sistema hidráulico, por detrás de la nuclear se sitúa la producción de los ciclos combinados, que está en el 16,5%, que son los que incrementan la factura de la luz.

En el abanico de precios que cada una de estas tecnologías de generación reciben, la nuclear se situaba este mes, con el mercado disparado al alza, cerca de los 60 euros el megavatio hora. Eso le pone todavía muy al límite de lo que es su rentabilidad mínima.

El procedimiento reforzado que ha impuesto Redeia para garantizar que no habrá otro siniestro obliga a tirar más de la energía que generan las nucleares y los ciclos combinados, que son los que aportan regularidad a la tensión y evitan sustos. Aunque elevan el precio medio de la factura de la luz.

El nuevo procedimiento operativo que ha preparado la CNMC y que pretende establecer ese control de la tensión también en las renovables (fotovoltaicas sobre todo), entrará en vigor en enero del año que viene.

Desde las filas populares, la apuesta por lo nuclear se conjuga con un mayor control de la generación renovable tras el fuerte desarrollo logrado en los últimos años, para evitar distorsiones de tensión en el sistema.