La española Petroprix acelera su expansión internacional y avanza hacia las 300 estaciones

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Las claves Generado con IA Petroprix acelera su expansión internacional con presencia en Portugal, Chile, Panamá, Polonia y prepara su entrada en Estados Unidos. La compañía prevé alcanzar 300 estaciones operativas y una facturación de 1.400 millones de euros en los próximos años. En Latinoamérica, Chile y Panamá son mercados prioritarios, con 50 proyectos en Chile y 25 en Panamá, y una inversión prevista de 40 millones de dólares en Chile. Petroprix ha acordado la adquisición de 40 estaciones Eroski en España, reforzando su presencia nacional en once comunidades autónomas.

Petroprix está acelerando su expansión internacional con el desarrollo de su actividad en Portugal, Chile y Panamá, su reciente entrada en Polonia y su próximo desembarco en Estados Unidos, según ha indicado en un comunicado este lunes.

La internacionalización se ha convertido en uno de los "principales motores de crecimiento de la compañía y en un elemento diferenciador frente a sus competidores", en un contexto marcado por la creciente madurez del mercado español y el progresivo descenso del consumo de combustible.

La estrategia internacional permite a Petroprix diversificar su actividad y replicar en nuevos mercados un modelo basado en tecnología propia, automatización y una estructura de costes optimizada.

Estas capacidades sostienen una propuesta de "precios competitivos y una operativa sencilla para el usuario".

De acuerdo con la hoja de ruta marcada por la compañía, Petroprix ha iniciado su expansión en Europa Central y del Este con la inauguración de su primera estación en Polonia, situada en la ciudad fronteriza de Cieszyn.

Se trata, además, de su primera estación europea fuera de la península ibérica. La compañía se ha fijado el objetivo de contar con 20 estaciones operativas en Polonia antes de que finalice 2027 y dispone de una cartera de alrededor de 30 proyectos en distintas fases de desarrollo.

Petroprix ha elegido este mercado por su tamaño, dinamismo económico y potencial de crecimiento dentro del sector de la distribución de carburantes. En Portugal, donde opera desde hace dos años, Petroprix continúa reforzando su presencia y cuenta con nuevas licencias en tramitación.

La compañía aspira a alcanzar alrededor de 25 estaciones en el país a medio plazo y trabaja para iniciar su actividad en otros mercados europeos.

CHILE Y PANAMÁ, DOS DE LOS MERCADOS PRIORITARIOS EN LATINOAMÉRICA

En Latinoamérica, Chile y Panamá se han consolidado como dos de los mercados prioritarios para Petroprix tras la buena acogida de sus primeras aperturas. La compañía española cuenta actualmente con una cartera de 50 proyectos en Chile y 25 en Panamá, que respaldan sus planes de crecimiento en la región.

En el caso de Chile, Petroprix concentrará su expansión en grandes áreas urbanas como Santiago de Chile y Valparaíso. A medio plazo, aspira a alcanzar una red de 50 estaciones en el país, con una inversión prevista de 40 millones de dólares (34,8 millones de euros) y una cuota de mercado estimada de entre el 5% y el 10%.

Petroprix prepara también su entrada en Estados Unidos, donde ha adquirido un terreno en Carolina del Sur para desarrollar su primera estación. El proyecto, previsto para antes de que finalice 2026, servirá como prueba piloto del modelo de la firma en un mercado estratégico por su tamaño, sus elevados volúmenes de consumo y la creciente sensibilidad de los consumidores al precio.

En paralelo a su expansión internacional, Petroprix ha acordado la adquisición de las 40 estaciones de servicio de Eroski. La operación, sujeta a autorización regulatoria y al cierre definitivo, "reforzará" la presencia de la compañía en España y ampliará su implantación en once comunidades autónomas.

Con este despliegue, Petroprix se ha marcado como siguiente objetivo en los próximos años alcanzar las 300 estaciones operativas y una facturación de 1.400 millones de euros. Asimismo, la compañía prevé que, durante los próximos años, el negocio internacional alcance un peso similar al de España dentro del grupo.

Desde Martos, municipio jiennense donde nació en 2013, Petroprix ha desarrollado un modelo "disruptivo" dentro del sector de las estaciones de servicio, basado en instalaciones automáticas, tecnología propia, procesos digitalizados y una estructura operativa eficiente.