Endesa lanza tarifas en el mercado libre con precio estable de la luz a 3 o 5 años

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Las claves Generado con IA Endesa lanza tarifas de luz en el mercado libre con precio estable garantizado durante 3 o 5 años. Estas nuevas tarifas permiten a los clientes elegir el periodo de estabilidad que mejor se ajuste a sus necesidades. La iniciativa responde al contexto actual de volatilidad energética y precios al alza por la incertidumbre geopolítica. El precio fijo no implica tarifa plana: la factura depende del consumo y otros cargos regulados e impuestos.

Endesa ha lanzado un nuevo producto de mercado libre que permite ofrecer a sus clientes, en el actual contexto de volatilidad de los mercados energéticos y la incertidumbre económica y geopolítica, un precio estable de la energía a 3 o 5 años.

Se trata de sus tarifas 'Luz 24h a 3 años' y 'Luz 24h a 5 años', que se diferencian de las tarifas previas porque tenían con un compromiso de precio estable durante un año.

En un comunicado, la eléctrica señaló que esta nueva opción ofrece a los clientes "un mayor control a largo plazo sobre su gasto energético, al permitirles elegir el horizonte temporal que mejor se ajusta a sus necesidades y preferencias".

Asimismo, valoró que refuerza la previsibilidad "en un momento en el que la energía vuelve a ocupar un lugar central en la planificación económica de familias y pymes".

Endesa lanza este producto en un escenario energético que ha vuelto a tensionarse debido a la escalada geopolítica y la incertidumbre sobre el tránsito de gas natural licuado por el estrecho de Ormuz, que ha impulsado al alza el precio del gas en Europa.

En agosto, el TTF, principal referencia europea para el gas, aumentó un 15,8%, hasta alcanzar una media de 61,46 euros por megavatio hora (MWh), su nivel mensual más elevado desde enero de 2023.

Esta evolución se ha trasladado al mercado eléctrico español, donde el precio del mercado mayorista promedió 118,25 euros/MWh en agosto, un 12,9% más que en julio y un 72,8% por encima del mismo mes del año anterior.

Además, los mercados de futuros mantienen un escenario de precios tensionados para los últimos meses de 2026, reflejo de la incertidumbre que continúa condicionando la evolución de los mercados energéticos.

Así, contar con un precio estable implica que el precio del kilovatio hora (kWh) se mantiene durante el periodo acordado, lo que ayuda a ganar previsibilidad frente a los vaivenes del mercado.

No obstante, esto no equivale a una tarifa plana, ya que el importe final de la factura seguirá dependiendo del consumo y podrá verse afectado por otras variables previamente informadas, como los servicios de ajuste, los impuestos o los componentes regulados.