bp amplía sus descuentos en carburantes hasta finalizar el mes de septiembre
Los conductores pueden ahorrar entre 10 y 15 céntimos por cada litro.
Los descuentos solo se aplican a los clientes de MiAPP.
Más información: Repsol amplía a todos los días de septiembre sus descuentos de hasta 45 céntimos por litro de combustible
bp extiende su promoción de descuentos en carburantes en toda España hasta el último fin de semana de septiembre.
La oferta se aplica desde los viernes a las 8:00 hasta los domingos a las 24:00 en estaciones adheridas al programa miBP.
El descuento es de 10 céntimos por litro en carburantes Regular y de 15 céntimos por litro en carburantes Ultimate.
Para beneficiarse, los clientes deben activar la promoción en la app de miBP y acumularán el ahorro para su siguiente repostaje.
bp ha vuelto a prolongar su promoción de descuentos en carburantes en toda España, ahora hasta el último fin de semana de septiembre.
La iniciativa estará vigente desde los viernes a las 8:00 hasta los domingos a las 24:00.
Esta campaña permite a los conductores ahorrar entre 10 y 15 céntimos por cada litro repostado en las estaciones adheridas al programa de fidelización miBP.
El descuento asciende a 10 céntimos por litro en carburantes Regular, y alcanza los 15 céntimos por litro al repostar carburantes Ultimate.
Para disfrutar de estos beneficios, los clientes únicamente deberán realizar su repostaje, activar la promoción en la aplicación móvil e identificarse en el momento del pago.
Acumularán su ahorro en miBP y lo podrán utilizar en su siguiente repostaje.