bp amplía sus descuentos en carburantes hasta finalizar el mes de septiembre

Para beneficiarse, los clientes deben activar la promoción en la app de miBP y acumularán el ahorro para su siguiente repostaje.

El descuento es de 10 céntimos por litro en carburantes Regular y de 15 céntimos por litro en carburantes Ultimate.

La oferta se aplica desde los viernes a las 8:00 hasta los domingos a las 24:00 en estaciones adheridas al programa miBP.

bp extiende su promoción de descuentos en carburantes en toda España hasta el último fin de semana de septiembre.

bp ha vuelto a prolongar su promoción de descuentos en carburantes en toda España, ahora hasta el último fin de semana de septiembre.

La iniciativa estará vigente desde los viernes a las 8:00 hasta los domingos a las 24:00.

Esta campaña permite a los conductores ahorrar entre 10 y 15 céntimos por cada litro repostado en las estaciones adheridas al programa de fidelización miBP.

El descuento asciende a 10 céntimos por litro en carburantes Regular, y alcanza los 15 céntimos por litro al repostar carburantes Ultimate.

Para disfrutar de estos beneficios, los clientes únicamente deberán realizar su repostaje, activar la promoción en la aplicación móvil e identificarse en el momento del pago.

Acumularán su ahorro en miBP y lo podrán utilizar en su siguiente repostaje.