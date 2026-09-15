TotalEnergies presenta a Totie, embajador de su nueva campaña de comunicación ‘Energía con Sentido Común’

La estrategia incluye un plan de medios 360° y refuerza la diferenciación de TotalEnergies en un mercado competitivo.

Totie simboliza una energía asequible y fácil de entender, y protagonizará acciones especiales en TV, digital y exteriores.

La campaña busca acercar la energía a los clientes de forma sencilla, transparente y cercana, evitando tecnicismos.

TotalEnergies lanza la campaña ‘Energía con Sentido Común’ con Totie como nuevo embajador de la marca.

TotalEnergies ha dado un giro a su estrategia publicitaria y ha lanzado una nueva plataforma de comunicación: ‘Energía con sentido común’.

Con ella, la compañía multienergías evoluciona su forma de comunicarse y da la bienvenida a Totie, un simpático personaje que representa la energía cercana, asequible y fácil de entender de la compañía.

La campaña parte de una idea sencilla: escuchar a los consumidores, conocer qué esperan de su compañía de electricidad y gas y dar respuesta a sus necesidades: una energía asequible, tarifas sencillas y transparentes, una atención al cliente cercana y de calidad, y un servicio de mantenimiento como Facilita.

Susana Cima, directora de Marketing B2C, Marca, Comunicación y Patrocinios de TotalEnergies, ha explicado que “con ‘Energía con sentido común’ queremos expresar de una forma sencilla lo que aspiramos a ser para nuestros clientes: una compañía cercana, clara y útil en su día a día".

"Por eso hemos incorporado a Totie a nuestro equipo, un personaje que nos ayuda a acercar nuestra propuesta conectando con las emociones de las personas gracias a su personalidad única como embajador del sentido común".

"Gracias a Totie explicaremos la energía alejándonos de tecnicismos y acercándonos a lo que realmente importa: nuestros clientes”.

TotalEnergies supera los 2,5 millones de contratos de electricidad, gas y servicios de mantenimiento para hogares y empresas. Con esta nueva estrategia, la compañía busca aumentar la notoriedad y la preferencia de marca, al tiempo que continúa impulsando su crecimiento en España.

La Despensa es la agencia de publicidad responsable de desarrollar la campaña. A través de un tono cercano, desenfadado y basado en el humor cotidiano, la nueva comunicación busca reforzar la diferenciación de TotalEnergies en un mercado cada vez más competitivo.

En palabras de Javier Carrasco, socio fundador y director general Creativo de la agencia, “queríamos construir junto a TotalEnergies algo que fuera más allá de una campaña y les ayudara a tener una voz propia en una categoría muy homogénea".

"Totie nace con esa intención: ser un personaje reconocible, cercano y capaz de acompañar a la marca en muchos formatos y durante mucho tiempo.”

Por su parte, WPP será la encargada de llevar esta ‘Energía con sentido común’ a los distintos medios y soportes.

Para garantizar un alcance máximo, la campaña se apoyará en un ambicioso plan de medios 360°, que combina un mix de diferentes duraciones de spots en televisión con una sólida presencia en medios digitales, CTV, exterior y cine.

Totie será presentado en acciones especiales de alto impacto en TV, pantallas digitales y una lona de gran formato en Madrid. La campaña se completará con estrategia en las redes sociales de la marca y de sus colaboradores.