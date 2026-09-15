KPMG aboga por actualizar la TUR del gas para evitar distorsiones en el mercado y garantizar su sostenibilidad

La consultora subraya que la actualización de la TUR busca mantener la protección al consumidor, garantizar la sostenibilidad del suministro y mejorar la competitividad.

KPMG propone incorporar los costes regulatorios y actualizar los índices de referencia en la TUR para alinearla con el coste real de adquisición del gas.

El informe destaca que la metodología de cálculo vigente no refleja los costes reales de las comercializadoras, generando desequilibrios económicos y distorsión en la competencia.

KPMG recomienda revisar la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas para adaptarla a las condiciones actuales del mercado español y evitar distorsiones.

La Tarifa de Último Recurso (TUR) necesita ser revisada para adaptarse a la realidad actual del mercado gasista español, garantizar la sostenibilidad económica del suministro regulado y preservar un entorno de competencia efectiva entre operadores.

Estas son las principales conclusiones de un informe elaborado por KPMG este lunes. En él, la consultora indica que la actual metodología de cálculo de la TUR presenta determinadas "limitaciones" que han provocado un "desalineamiento" entre los costes efectivos soportados por las comercializadoras y los costes reconocidos en la tarifa regulada.

Esto está generando "relevantes desequilibrios económicos" para los Comercializadores de Último Recurso (CUR) y "distorsiones" en el funcionamiento del mercado minorista de gas.

Así, aunque admite que la TUR de gas natural sigue desempeñando una función importante de protección para los consumidores, especialmente en entornos de elevada volatilidad energética, KPMG ve necesario impulsar una revisión de la metodología de cálculo basada en dos medidas que considera prioritarias.

Por un lado, señala que la nueva metodología debería incorporar los costes regulatorios que actualmente deben asumir las comercializadoras y que no están reflejados ahora en la tarifa regulada de gas natural, entre los que destaca las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Esto permitiría que el precio regulado "refleje de forma más adecuada la realidad económica del suministro, evitando la aparición de déficits estructurales en las empresas obligadas a prestar este servicio y reforzando la estabilidad económica del modelo regulado", sostiene.

Además, apunta que se debe revisar la metodología utilizada para determinar el coste de la materia prima incluido en la TUR, ya que la fórmula vigente continúa apoyándose en referencias históricas vinculadas al Brent y al mercado británico NBP.

Condiciones

KPMG considera que "ya no reflejan plenamente las condiciones actuales" de aprovisionamientos de gas en España, por lo que debería incorporar índices representativos del mercado gasista nacional (Mibgas) con el objetivo de aproximar el coste reconocido en la TUR al coste real de adquisición del gas por parte de las comercializadoras.

De esta forma, dicha actualización permitiría "corregir el actual desalineamiento entre costes efectivos e ingresos regulados", así como los desequilibrios patrimoniales que actualmente tienen las CUR por ejercer esta actividad regulada, analiza la firma.

Por medio de estas medidas, prosigue, se lograría "reducir los desequilibrios económicos existentes" en el suministro regulado, disminuir las "distorsiones competitivas" entre el mercado regulado y el liberalizado y mejorar las señales económicas que reciben consumidores e inversores.

Finalmente, el informe subraya que la actualización de la TUR de gas natural no debe interpretarse como una reducción de la protección al consumidor, sino como una "adaptación necesaria" para garantizar que dicha protección siga siendo "sostenible en el tiempo, compatible con la competencia efectiva y alineada con la evolución del marco regulatorio europeo", recuerda KPMG.