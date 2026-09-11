Urbaser proyecta una segunda planta de reciclaje de baterías de litio situada en Zaragoza para 36.000 toneladas al año

Urbaser ya trabaja en una tercera planta en Castilla-La Mancha y busca terrenos para expandirse en Portugal.

España contará por primera vez con una alternativa nacional para el tratamiento integral de residuos de baterías de litio, evitando la gestión transfronteriza.

La nueva instalación permitirá reciclar todas las químicas de pilas y acumuladores, posicionando a Urbaser como líder en la Península Ibérica.

Urbaser proyecta una nueva planta de reciclaje de baterías de litio en Zaragoza con capacidad para tratar 36.000 toneladas anuales.

Tras la presentación de la planta de Cubillos del Sil (León) el pasado mes de julio, Urbaser da el segundo paso de su plan de capacidad de reciclaje de baterías de litio en la Península Ibérica.

La compañía, uno de los líderes mundiales en soluciones medioambientales, presentó hace varias semanas la solicitud para la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la segunda planta de reciclaje de todo tipo de baterías de litio, una instalación que estará ubicada en el polígono PTR López Soriano, en Zaragoza.

Este proyecto en la capital aragonesa supera en capacidad a su predecesora, la planta de Cubillos del Sil, y sitúa a la compañía como el operador con mayor capacidad instalada de tratamiento de baterías de litio de la Península Ibérica.

La nueva instalación está diseñada para una capacidad de tratamiento de hasta 36.000 toneladas anuales.

Para respaldar este volumen, el complejo amplía la superficie operativa y el equipamiento de proceso respecto a Cubillos del Sil.

La instalación incorpora además una ampliación de los códigos LER autorizados, que permitirá tratar todas las químicas de pilas y acumuladores del mercado, incluyendo todo tipo de baterías de Li-ion.

Con este movimiento, Urbaser se posiciona como la primera compañía en la Península Ibérica preparada para absorber la creciente demanda derivada del vehículo eléctrico, cuya penetración se ha acelerado en la primera mitad de 2026, y de la electrificación de la economía.

Históricamente, España ha carecido de capacidad industrial para el tratamiento de baterías de litio, obligando a gestionar estos residuos por vía transfronteriza.

Al adelantarse en la obtención de permisos y en el despliegue de infraestructura propia, Urbaser ofrece la primera alternativa nacional de tratamiento integral de estos residuos.

Este despliegue se anticipa al Real Decreto que adaptará en España el Reglamento Europeo de Baterías.

Con las dos plantas en tramitación, Urbaser dispone de la capacidad industrial y de las autorizaciones necesarias para cumplir con los estrictos objetivos que exigirá la nueva legislación.

El plan de capacidad no se detiene aquí. La compañía ya trabaja en la fase de ingeniería para su siguiente planta de reciclaje, que estará ubicada en Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que ha iniciado la búsqueda activa de terrenos para extender su huella operativa directa en Portugal.