La inversión comprometida en hidrógeno limpio supera los 130.000 millones de dólares

El desarrollo del hidrógeno limpio depende de políticas públicas, incentivos y marcos regulatorios, destacando la necesidad de acelerar inversiones y colaboración público-privada para alcanzar los objetivos de descarbonización.

China lidera el mercado mundial de hidrógeno renovable, seguida de Europa y Estados Unidos, que concentran la mayor parte de la inversión y capacidad comprometida.

El 90% de los proyectos de hidrógeno limpio están en construcción o ya operativos, y se espera que la capacidad global vuelva a duplicarse en 2027.

La inversión mundial comprometida en hidrógeno limpio supera los 130.000 millones de dólares, con más de 570 iniciativas y una capacidad anual de 6,9 millones de toneladas.

La inversión comprometida en proyectos de hidrógeno limpio en todo el mundo supera ya los 130.000 millones de dólares (111.820 millones de euros al cambio actual), equivalentes a una capacidad comprometida de 6,9 millones de toneladas anuales en más de 570 iniciativas.

El 90% de las cuales se encuentran en construcción o ya operativas, según el informe anual 'Global Hydrogen Compass 2026' del Hydrogen Council.

El estudio, elaborado junto a McKinsey & Company y con las aportaciones de alrededor de 70 consejeros delegados internacionales, constata que la capacidad mundial de producción de hidrógeno limpio actualmente operativa casi se ha duplicado en el último año.

Y prevé que vuelva a hacerlo en 2027, a medida que entren en funcionamiento los proyectos en desarrollo.

El Hydrogen Council, una de las principales asociaciones empresariales mundiales del sector, destaca que el hidrógeno ha adquirido una dimensión estratégica adicional en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Ahora los gobiernos buscan reforzar la seguridad de suministro, la resiliencia económica y la competitividad industrial, además de avanzar en la descarbonización.

China mantiene su posición como el mayor mercado mundial de hidrógeno renovable, al concentrar más de la mitad de la capacidad comprometida a nivel global y el 90% de la nueva capacidad operativa incorporada desde 2025.

Europa se sitúa como segundo mercado, liderando el número de proyectos y con un crecimiento de la inversión del 35% desde 2025, mientras que Estados Unidos representa aproximadamente el 75% de la capacidad mundial comprometida de hidrógeno y amoníaco bajos en carbono.

No obstante, el informe alerta de que la expansión del mercado dependerá de la aplicación efectiva de políticas públicas y del despliegue de las infraestructuras necesarias.

De los 11 millones de toneladas anuales de demanda potencial de hidrógeno limpio que las políticas actuales podrían movilizar para 2030, alrededor de seis millones de toneladas están respaldadas hoy por medidas ya aprobadas y en vigor.

Por tanto, quedaría por consolidar una demanda de unos cinco millones de toneladas anuales, para lo que el sector reclama a los gobiernos la puesta en marcha de incentivos, obligaciones de consumo y mecanismos sólidos de tarificación del carbono que generen señales claras para la demanda.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, uno de los directivos que ha participado en la elaboración del informe, ha defendido la necesidad de elevar la ambición regulatoria europea para favorecer proyectos de gran escala.

Valle Andaluz del Hidrógeno

En este sentido, anunció que la compañía colocará el próximo jueves, 17 de septiembre, la primera piedra de una planta de hidrógeno renovable de 300 megavatios (MW) en Huelva, correspondiente a la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

"Estamos creando las condiciones para el desarrollo de proyectos de escala que creen el nuevo mercado del hidrógeno", afirmó Wetselaar.

Consideró que la transposición de la directiva europea RED III "va en la buena dirección" para generar demanda, aunque reclamó "mucha más ambición" para cumplir los objetivos de descarbonización y reforzar la independencia energética de Europa.

En paralelo, un informe de Moeve y PwC, titulado '¿Por qué Europa necesita las moléculas verdes?', sostiene que el despliegue de tecnologías como el hidrógeno renovable, los biocombustibles de segunda generación y el biometano podría rebajar la dependencia energética exterior de Europa a la mitad, desde el 57% registrado en 2024 hasta el 28% en 2040.

El análisis calcula además que las moléculas verdes podrían cubrir hasta el 50% de la actual demanda europea de combustibles fósiles en 2050, representar cerca de un tercio del 'mix' energético comunitario y reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 22%.

El informe de Moeve y PwC apunta también a que el sobrecoste asociado a estas tecnologías, conocido como 'green premium', se reduce a lo largo de la cadena de valor.

Como ejemplo, estima que transportar desde Asia a Europa unas zapatillas con un precio de 100 euros utilizando combustibles renovables añadiría alrededor de 50 céntimos a su coste final.

Ambos informes coinciden en la necesidad de acelerar las inversiones en producción e infraestructuras, dotar al sector de marcos regulatorios estables y reforzar la colaboración público-privada para que el hidrógeno renovable y el resto de moléculas verdes alcancen escala comercial y contribuyan a la competitividad industrial europea.