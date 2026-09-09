Moeve y ArcelorMittal crean una plataforma conjunta de innovación para descarbonizar la industria siderúrgica

La plataforma fomentará la colaboración público-privada y la innovación abierta, involucrando a startups, universidades y centros tecnológicos.

Sekuens, la Agencia de Innovación Asturiana, también participará en el desarrollo de proyectos industriales demostrativos que podrán escalarse en los centros de producción.

La iniciativa, participada al 50% por ambas empresas, se apoyará en moléculas verdes como biogás, biometano, hidrógeno renovable y biocombustibles.

Moeve y ArcelorMittal crean una plataforma conjunta para acelerar la descarbonización de la industria siderúrgica europea.

Moeve y ArcelorMittal han lanzado una plataforma conjunta de innovación para acelerar la descarbonización industrial.

Es una nueva entidad que nace al amparo de su alianza Green Molecules to Green Steel (G2G) y que contará con fondos propios y públicos para desarrollar proyectos a escala que impulsen la competitividad y la sostenibilidad del sector.

El núcleo de la iniciativa se apoya en energías basadas en moléculas verdes que se emplearán para acelerar la transición hacia un acero producido con bajas emisiones de CO2 de forma económicamente viable.

En ese grupo se incluyen moléculas verdes como el biogás y el biometano, el hidrógeno renovable y sus derivados, y los biocombustibles de segunda generación.

Se conectará así la transición energética con la descarbonización de la siderurgia europea.

La nueva plataforma, participada al 50% por ambas compañías, contará con fondos propios para ejecutar los distintos proyectos, en los que también participará Sekuens, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, a través de sus vehículos de fomento de la innovación en la región.

Las empresas no descartan la futura incorporación de otras agencias públicas, regionales o nacionales, o de entidades privadas que compartan los objetivos y la estructura de la plataforma.

La colaboración, de carácter transversal y público-privada, buscará desarrollar demostradores industriales que después se escalarán en los centros de producción de ambas compañías, a través de un hub impulsado por sus respectivos centros de innovación.

Entre las tecnologías que se explorarán figuran la captura de CO2, la biotecnología aplicada a procesos productivos y la inteligencia artificial para la creación de nuevos materiales, en un ecosistema abierto que también busca dar oportunidades a startups, universidades y centros tecnológicos.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha destacado que la alianza "estrecha la colaboración entre dos grandes compañías globales" comprometidas con la innovación, la descarbonización y la competitividad de Europa, y que la nueva herramienta permitirá "avanzar en la autonomía energética del continente".

Por su parte, el vicepresidente y director de Tecnología de ArcelorMittal, Pinakin Chaubal, ha subrayado que la complejidad del desafío "nunca lo solucionaremos solos" y que la plataforma es "un excelente ejemplo" de innovación colaborativa.

El director ejecutivo de Sekuens, David González, ha calificado la iniciativa de "pionera" y ha señalado que tendrá un fuerte impacto en el ecosistema innovador asturiano, acelerando el crecimiento de empresas tecnológicas en ámbitos como la seguridad o los biocombustibles.