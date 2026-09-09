Google firma un acuerdo de compra de energía con Fortum en Finlandia y extiende 22 años la vida útil de una nuclear

Además de la energía nuclear, Google ha cerrado acuerdos para respaldar 629 MW de energía eólica y un sistema de baterías de 94 MW, apostando por fuentes energéticas bajas en carbono.

Google invertirá al menos 13.000 millones de euros en infraestructura digital en Finlandia, generando más de 37.000 empleos y reforzando el ecosistema tecnológico del país.

El acuerdo garantizará parte de la producción eléctrica para el centro de datos de Google en Hamina y financiará inversiones para mantener la planta operativa hasta 2050.

Google ha firmado un acuerdo de compra de energía con Fortum para prolongar 22 años la vida útil de la central nuclear de Loviisa en Finlandia.

Google ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA) con la compañía estatal finlandesa Fortum que permitirá prolongar durante 22 años la vida útil de la central nuclear de Loviisa, situada en la costa sur de Finlandia.

El acuerdo garantizará parte de la producción de la planta para abastecer las necesidades energéticas del centro de datos que la tecnológica tiene en Hamina y contribuirá a financiar las inversiones necesarias para mantener la instalación operativa hasta 2050.

La central de Loviisa, que cuenta con dos reactores, aporta alrededor del 10% de la electricidad que consume Finlandia.

Fortum tiene previsto invertir alrededor de 1.000 millones de euros para prolongar su funcionamiento más allá de 2030, cuando estaba inicialmente previsto que terminara su vida operativa.

El PPA tendrá una duración de 22 años y cubrirá progresivamente hasta el 50% de la capacidad de generación de Loviisa. El suministro comenzará con una capacidad menor en 2028 y alcanzará ese nivel durante el periodo comprendido entre 2030 y 2049.

Nuevos proyectos nucleares

Además del acuerdo de compra de energía, Google y Fortum han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para estudiar nuevas oportunidades de colaboración en energía nuclear, renovables y soluciones de flexibilidad del sistema eléctrico.

Entre las posibilidades que analizarán figura también el desarrollo de nuevos proyectos nucleares en Finlandia.

El acuerdo energético se enmarca en una ofensiva mucho mayor de Google para ampliar su infraestructura tecnológica en el país.

La compañía ha anunciado que invertirá al menos 13.000 millones de euros durante los próximos dos años en infraestructura digital finlandesa, principalmente en centros de datos y equipamiento destinado al desarrollo de inteligencia artificial.

La inversión se repartirá por distintos puntos del territorio finlandés, entre ellos Hamina, Kajaani, Muhos y Vaala, con el objetivo de aprovechar la infraestructura de red eléctrica existente y la proximidad de fuentes de generación libres de carbono.

Google sostiene que esta estrategia permitirá reducir las necesidades de nuevas inversiones en redes eléctricas y, con ello, los costes que tendría que asumir el Estado finlandés.

La compañía calcula que su inversión generará más de 37.000 empleos en Finlandia, de los que aproximadamente 16.000 corresponderán al sector de la construcción.

La tecnológica considera que el despliegue de nueva capacidad de computación permitirá además reforzar el ecosistema tecnológico del país y facilitará el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial.

En este sentido, empresas finlandesas como Nokia y Elisa podrán utilizar la nueva infraestructura para ofrecer servicios de alto rendimiento y baja latencia, así como para desarrollar y escalar sus propias soluciones basadas en inteligencia artificial.

Renovables en Finlandia

Google también ha reforzado su apuesta por las energías renovables en Finlandia.

La compañía ha cerrado nuevos acuerdos de compra de electricidad que elevan hasta 629 MW la capacidad eólica terrestre respaldada mediante sus contratos.

Además, ha contratado un sistema de almacenamiento mediante baterías de 94 MW situado cerca de su centro de datos de Kajaani, que está previsto que entre en funcionamiento a finales de 2027.

La operación con Fortum refleja la creciente importancia que las grandes compañías tecnológicas están otorgando a la energía nuclear como fuente de electricidad firme y libre de emisiones para alimentar sus centros de datos, especialmente ante el fuerte incremento de la demanda eléctrica asociado al desarrollo de la inteligencia artificial.

"Finlandia es un destino atractivo para las inversiones, y atraer más inversión sigue siendo una prioridad absoluta, ha sostenido el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo.

"La decisión de Google es una clara muestra de nuestras fortalezas. El valor de la economía de datos va mucho más allá de la inversión directa, impulsando la innovación, la investigación y el desarrollo. Profundizar nuestra colaboración con Google aportará beneficios duraderos para ambas partes".

Por su parte, la presidenta y directora de inversiones de Alphabet y Google, Ruth Porat, ha destacado que la compañía está afianzando su presencia en Finlandia con la mayor inversión individual realizada por Google en Europa, después de más de 15 años de inversiones en el país.

"Esta inversión subraya el compromiso de Google de expandir nuestra presencia de forma responsable, combinando la expansión de nuestra infraestructura técnica con nueva capacidad energética, mejoras en la red eléctrica e iniciativas para la asequibilidad de la energía", ha señalado Porat.

La ampliación de Loviisa permitirá así a Google vincular directamente el crecimiento de su infraestructura de inteligencia artificial con nueva capacidad de generación nuclear y renovable, garantizando electricidad baja en carbono para una actividad cuya demanda energética se encuentra en plena expansión.