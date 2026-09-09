Bruselas asume el "mea culpa": el plan de independencia energética de la UE, REPowerEU, no termina de funcionar

Responsables del Tribunal de Cuentas Europeo durante la presentación del informe "La ejecución del plan REPowerEU necesita un impulso" Invertia

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Las claves Generado con IA El Tribunal de Cuentas Europeo critica el escaso avance del plan REPowerEU para lograr la independencia energética de la UE. Solo se ha comprometido una quinta parte de los 300.000 millones de euros previstos para inversiones adicionales hasta 2030. Los países miembros han implementado pocas acciones concretas y la capacidad de producción de energías renovables sigue lejos de los objetivos marcados. Aunque las importaciones de petróleo y gas ruso han caído, el impacto directo del plan es menor de lo esperado y sigue habiendo dudas sobre la eficacia de las medidas.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha sacado los colores a los países miembros de la UE y les ha dado un rotundo suspenso en el camino hacia la independencia energética de los combustibles fósiles de terceros países.

En un informe publicado este miércoles señala que REPowerEU, el plan de la UE para cortar los lazos de gas y petróleo de Rusia, flaquea en un momento en que la inestabilidad en Oriente Próximo añade nuevas amenazas a la seguridad energética de Europa.

El plan, diseñado para eliminar gradualmente las importaciones de combustibles fósiles rusos y acelerar la transición hacia una energía limpia, no termina de funcionar.

Hasta la fecha, ha tenido escaso eco en las políticas nacionales, ya que los veintisiete Estados miembros de la UE no han comprometido ni siquiera una quinta parte de los 300.000 millones de euros en inversiones adicionales que se necesitan para cumplir sus objetivos.

En consecuencia, los auditores advierten de que, sin un apoyo decisivo, será imposible lograr los ambiciosos objetivos del plan REPowerEU.

Cuatro años de lentitud

El emblemático plan REPowerEU se presentó en mayo de 2022. Su principal objetivo es eliminar gradualmente las importaciones de combustibles fósiles rusos mediante un conjunto de actuaciones y objetivos.

Entre ellos se pretendía diversificar los suministros de combustibles fósiles, el aumento de la capacidad de producción de energías renovables y el refuerzo de la interconexión energética transfronteriza.

La Comisión Europea estimó que se necesitarían esos 300.000 millones de euros en inversiones adicionales antes de 2030, y puso dicho importe a disposición con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el fondo de recuperación tras la COVID.

Los Estados miembros podían añadir capítulos específicos de REPowerEU a sus planes de recuperación con el fin de lograr sus objetivos. Sin embargo, los auditores afirman que el marco de gobernanza carece de instrumentos eficaces para orientar la ejecución del plan y efectuar un seguimiento fiable de los resultados.

"Pese a los varios miles de millones de euros puestos a disposición, REPowerEU se ha estancado cuatro años después de su puesta en marcha", señala Mihails Kozlovs, miembro del Tribunal responsable del informe.

"Las nuevas tensiones geopolíticas y su repercusión en los mercados de la energía ponen de manifiesto la necesidad de acelerar la diversificación y evitar una futura dependencia excesiva de un solo proveedor".

"Ha llegado el momento de tomar nota y, por ello, pedimos que se coordinen los esfuerzos necesarios para revitalizar el plan".

De 54.000 a 300.000 millones

Los auditores señalan que los países de la UE apenas habían asumido el plan REPowerEU. Se suponía que sus planes nacionales de energía y clima orientarían su ejecución sobre el terreno, pero, en la práctica, la mayoría no incluyeron ninguna actuación o meta específicas para impulsar los objetivos del plan.

Además, los países de la UE comprometieron únicamente 54.300 millones de euros de los 300.000 millones de euros puestos a disposición en el marco del MRR para REPowerEU.

A juicio de los auditores, esta importante brecha podría indicar bien que las necesidades de inversión se estimaron erróneamente y se sobrevaloraron de manera considerable, bien la incapacidad de traducir los objetivos en acciones concretas.

Los auditores advierten, en definitiva, de que el plan REPowerEU no está alcanzando algunos de sus objetivos principales.

A raíz de las sanciones de la UE aplicadas a las importaciones de combustibles fósiles rusos, las importaciones de petróleo de la UE procedentes de Rusia han disminuido drásticamente.

Sin embargo, no queda claro cuánto petróleo ruso se ha importado a través de terceros países o de petroleros de la "flota clandestina" o flota de la sombra.

Las importaciones de gas también se han reducido, aunque, en realidad, algunos países de la UE han importado más gas ruso en 2024 que antes del estallido de la guerra en Ucrania.

No obstante, los auditores de la UE subrayan que el desplome de las importaciones energéticas rusas también puede atribuirse a otros factores, como una sucesión de inviernos suaves y un consumo eléctrico más bajo debido a los elevados precios de la energía.

Esto significa que el plan podría tener un impacto directo menor de lo esperado.

Los auditores también constataron que, si bien REPowerEU contribuyó indudablemente a impulsar algunos proyectos importantes en los Estados miembros, ha hecho poco por acelerar la transición hacia una energía limpia mediante el aumento de la capacidad de producción de energías renovables.

Basándose en los objetivos incluidos en los capítulos específicos del MRR, los auditores constataron que la capacidad de producción adicional de energías renovables creada es insignificante y se sitúa muy lejos de la meta de 103 GW.

La misma observación se aplica a la interconexión eléctrica. Los auditores de la UE solo hallaron tres medidas de REPowerEU en dos Estados miembros encaminadas a alcanzar este objetivo, y una de ellas terminó abandonándose.

Para los auditores esto es una prueba más de que REPowerEU todavía no ha alcanzado el impacto que buscaba.