Iberdrola adjudica pedidos a Ingeteam y Ormazabal por 30 millones de euros para impulsar la electrificación
Las adjudicaciones son para la modernización y refuerzo de las redes eléctricas.
Es una decisión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración.
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Las claves
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Iberdrola ha adjudicado contratos por 30 millones de euros a las empresas vascas Ingeteam y Ormazabal para reforzar la electrificación.
Ingeteam recibirá 25 millones de euros para sistemas de almacenamiento energético con baterías asociados a instalaciones renovables en España.
Ormazabal suministrará dos subestaciones móviles por casi 5 millones de euros, mejorando la capacidad operativa y la continuidad del suministro eléctrico.
Estas adjudicaciones están dirigidas a modernizar y reforzar las redes eléctricas, impulsando la participación del sector industrial vasco y la fiabilidad del sistema.
Iberdrola sigue reforzando su colaboración con el tejido industrial vasco mediante nuevas adjudicaciones a empresas de referencia como Ingeteam y Ormazabal.
La adjudicación ha sido tratada durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la compañía celebrado este martes en Bilbao.
Por un lado, el Grupo ha adjudicado a Ingeteam 25 millones de euros para actuaciones relacionadas con sistemas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) asociados a instalaciones renovables en España.
Esta tecnología desempeña un papel cada vez más relevante para el sistema eléctrico ya que facilita una mayor integración de energías renovables y aporta flexibilidad.
Por otro lado, Iberdrola ha adjudicado a Ormazabal el diseño, fabricación y suministro de dos subestaciones móviles destinadas a reforzar la capacidad operativa de la red eléctrica por un valor de casi 5 millones de euros.
Estos equipos permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante actuaciones de mantenimiento, incidencias operativas o necesidades extraordinarias de la demanda.
Las nuevas subestaciones móviles están concebidas para prestar apoyo temporal a la operación de la red y contribuir a mantener la continuidad del suministro en diferentes escenarios operativos.
La actuación se alinea con los objetivos de reforzar la resiliencia de las redes eléctricas y dotarlas de mayores capacidades para responder a un entorno cada vez más exigente y dinámico.
Ingeteam y Ormazabal aportan capacidades tecnológicas y conocimiento especializado en ámbitos clave para avanzar en la electrificación.
Estas adjudicaciones forman parte de iniciativas vinculadas a la modernización y refuerzo de las redes eléctricas y al desarrollo del almacenamiento energético, infraestructuras esenciales para impulsar un sistema eléctrico más autosuficiente, seguro, competitivo y preparado para los desafíos del futuro.
Ambas adjudicaciones impulsan la participación de proveedores industriales vascos en grandes proyectos eléctricos y consolidan una cadena de valor con capacidad para responder a los retos del futuro.
Asimismo, ponen de relieve la importancia de seguir impulsando tecnologías de respaldo que garanticen un suministro de calidad y que mejoren la fiabilidad de las redes, consideradas un elemento fundamental para acompañar el crecimiento de la electrificación.