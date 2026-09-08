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Observatorio de la Energía

Iberdrola adjudica pedidos a Ingeteam y Ormazabal por 30 millones de euros para impulsar la electrificación

Las adjudicaciones son para la modernización y refuerzo de las redes eléctricas.

Es una decisión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración.

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Iberdrola ha adjudicado contratos por 30 millones de euros a las empresas vascas Ingeteam y Ormazabal para reforzar la electrificación.

Ingeteam recibirá 25 millones de euros para sistemas de almacenamiento energético con baterías asociados a instalaciones renovables en España.

Ormazabal suministrará dos subestaciones móviles por casi 5 millones de euros, mejorando la capacidad operativa y la continuidad del suministro eléctrico.

Estas adjudicaciones están dirigidas a modernizar y reforzar las redes eléctricas, impulsando la participación del sector industrial vasco y la fiabilidad del sistema.

Iberdrola sigue reforzando su colaboración con el tejido industrial vasco mediante nuevas adjudicaciones a empresas de referencia como Ingeteam y Ormazabal.

La adjudicación ha sido tratada durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la compañía celebrado este martes en Bilbao.

Por un lado, el Grupo ha adjudicado a Ingeteam 25 millones de euros para actuaciones relacionadas con sistemas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) asociados a instalaciones renovables en España.

Reunión Comité de Dirección de Iberdrola en Bilbao.

Esta tecnología desempeña un papel cada vez más relevante para el sistema eléctrico ya que facilita una mayor integración de energías renovables y aporta flexibilidad.

Por otro lado, Iberdrola ha adjudicado a Ormazabal el diseño, fabricación y suministro de dos subestaciones móviles destinadas a reforzar la capacidad operativa de la red eléctrica por un valor de casi 5 millones de euros.

Estos equipos permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante actuaciones de mantenimiento, incidencias operativas o necesidades extraordinarias de la demanda.

Las nuevas subestaciones móviles están concebidas para prestar apoyo temporal a la operación de la red y contribuir a mantener la continuidad del suministro en diferentes escenarios operativos.

La actuación se alinea con los objetivos de reforzar la resiliencia de las redes eléctricas y dotarlas de mayores capacidades para responder a un entorno cada vez más exigente y dinámico.

Ingeteam y Ormazabal aportan capacidades tecnológicas y conocimiento especializado en ámbitos clave para avanzar en la electrificación.

Estas adjudicaciones forman parte de iniciativas vinculadas a la modernización y refuerzo de las redes eléctricas y al desarrollo del almacenamiento energético, infraestructuras esenciales para impulsar un sistema eléctrico más autosuficiente, seguro, competitivo y preparado para los desafíos del futuro.

Ambas adjudicaciones impulsan la participación de proveedores industriales vascos en grandes proyectos eléctricos y consolidan una cadena de valor con capacidad para responder a los retos del futuro.

Asimismo, ponen de relieve la importancia de seguir impulsando tecnologías de respaldo que garanticen un suministro de calidad y que mejoren la fiabilidad de las redes, consideradas un elemento fundamental para acompañar el crecimiento de la electrificación.