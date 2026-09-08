Iberdrola adjudica pedidos a Ingeteam y Ormazabal por 30 millones de euros para impulsar la electrificación

Estas adjudicaciones están dirigidas a modernizar y reforzar las redes eléctricas, impulsando la participación del sector industrial vasco y la fiabilidad del sistema.

Ormazabal suministrará dos subestaciones móviles por casi 5 millones de euros, mejorando la capacidad operativa y la continuidad del suministro eléctrico.

Ingeteam recibirá 25 millones de euros para sistemas de almacenamiento energético con baterías asociados a instalaciones renovables en España.

Iberdrola ha adjudicado contratos por 30 millones de euros a las empresas vascas Ingeteam y Ormazabal para reforzar la electrificación.

Iberdrola sigue reforzando su colaboración con el tejido industrial vasco mediante nuevas adjudicaciones a empresas de referencia como Ingeteam y Ormazabal.

La adjudicación ha sido tratada durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la compañía celebrado este martes en Bilbao.

Por un lado, el Grupo ha adjudicado a Ingeteam 25 millones de euros para actuaciones relacionadas con sistemas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) asociados a instalaciones renovables en España.

Esta tecnología desempeña un papel cada vez más relevante para el sistema eléctrico ya que facilita una mayor integración de energías renovables y aporta flexibilidad.

Por otro lado, Iberdrola ha adjudicado a Ormazabal el diseño, fabricación y suministro de dos subestaciones móviles destinadas a reforzar la capacidad operativa de la red eléctrica por un valor de casi 5 millones de euros.

Estos equipos permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante actuaciones de mantenimiento, incidencias operativas o necesidades extraordinarias de la demanda.

Las nuevas subestaciones móviles están concebidas para prestar apoyo temporal a la operación de la red y contribuir a mantener la continuidad del suministro en diferentes escenarios operativos.

La actuación se alinea con los objetivos de reforzar la resiliencia de las redes eléctricas y dotarlas de mayores capacidades para responder a un entorno cada vez más exigente y dinámico.

Ingeteam y Ormazabal aportan capacidades tecnológicas y conocimiento especializado en ámbitos clave para avanzar en la electrificación.

Estas adjudicaciones forman parte de iniciativas vinculadas a la modernización y refuerzo de las redes eléctricas y al desarrollo del almacenamiento energético, infraestructuras esenciales para impulsar un sistema eléctrico más autosuficiente, seguro, competitivo y preparado para los desafíos del futuro.

Ambas adjudicaciones impulsan la participación de proveedores industriales vascos en grandes proyectos eléctricos y consolidan una cadena de valor con capacidad para responder a los retos del futuro.

Asimismo, ponen de relieve la importancia de seguir impulsando tecnologías de respaldo que garanticen un suministro de calidad y que mejoren la fiabilidad de las redes, consideradas un elemento fundamental para acompañar el crecimiento de la electrificación.