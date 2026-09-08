Amancio Ortega vende su participación del 13,7% en el operador eléctrico luso REN, el homólogo a Redeia

Pontegadea seguirá presente en el sector energético, con inversiones en compañías como Redeia y Enagás.

Con esta transacción, el Estado portugués recupera el control público de REN, tras al menos una década sin participación estatal.

La operación está valorada en 380 millones de euros y supone el traspaso de 91,7 millones de acciones a manos estatales.

Amancio Ortega, a través de Pontegadea, ha vendido su 13,7% en REN, el operador eléctrico portugués, al Estado de Portugal.

Pontegadea, brazo inversor del fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha vendido el 13,7% de su participación en Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador del sistema eléctrico portugués, al Estado de Portugal.

Es una operación confirmada por Europa Press y valorada por los medios portugueses en 380 millones de euros.

De esta manera, el vehículo inversor de Amancio Ortega cesa su participación en la compañía lusa que quedará en manos del Estado de Portugal a través de Parpública --Participações Públicas (SGPS)--.

Es un holding de capital 100% público encargado de administrar las participaciones en distintas compañías, según un comunicado de Pontegadea remitido al consejo de administración de REN.

Aunque las partes no han desvelado los términos del acuerdo, el diario luso 'Jornal Económico' anticipó en agosto que la operación ascendía a 380 millones de euros.

La transacción supondrá el paso de 91,7 millones de acciones a manos estatales y la vuelta del capital público al operador eléctrico que no contaba con participación del Estado desde hace al menos una década.

En 2021, Pontegadea Inversiones desembarcó en el capital del operador de la red eléctrica portuguesa con la adquisición de una participación del 12% en su capital.

El vehículo inversor de Ortega, el hombre más rico de España, alcanzó entonces un acuerdo con Mazoon -sociedad de Omán Oil- para hacerse con esta participación en REN.

Así, Ortega se erigía en el segundo principal accionista del operador de la red eléctrica lusa, tan solo por detrás de State Grid Corporation of China (25,0%) y por delante de Lazard (7%).

De hecho, el pasado mes de enero elevó hasta el 13,7% su participación con la compra de un 1,7% por unos 38,5 millones de euros.

La salida de Pontegadea del operador eléctrico no supone su marcha del mercado del sector energético ya que cuenta con presencia en Redeia o Enagás.