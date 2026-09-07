Siemens inicia la construcción de su nueva sede corporativa en Madrid que funcionará con energías renovables

El proyecto refuerza el liderazgo de Madrid como polo de talento e innovación y demuestra el compromiso a largo plazo de Siemens con España y con la sostenibilidad.

Ferrovial será la encargada de la construcción del complejo, que estará operativo a principios de 2029 y dispondrá de servicios compartidos para fomentar la innovación y la colaboración.

La sede, diseñada como un campus inteligente y multi-inquilino, contará con 24.000 metros cuadrados y capacidad para más de 3.000 personas, incluidos 2.600 empleados de Siemens.

Siemens invertirá 160 millones de euros en la construcción de su nueva sede corporativa en Las Tablas, Madrid, que funcionará con energías renovables.

El barrio de Las Tablas, al norte de Madrid, acogerá el nuevo campus inteligente de Siemens, proyecto en el que la multinacional alemana invertirá 160 millones de euros para convertirse en su sede central en España.

Las obras están previsto que concluyan en 2028, y que funcionarán con energía renovable.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto con el presidente y CEO de Siemens España, Fernando Silva, han participado este lunes en el acto de colocación de la primera piedra del complejo.

En concreto, Albert ha destacado que este tipo de proyectos "refuerzan el liderazgo de la Comunidad de Madrid como referente industrial y tecnológico".

La sitúan como "el lugar en el que hay que estar, atractivo y seguro para invertir a largo plazo", según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

De su lado, el alcalde ha destacado a Madrid como "gran polo de atracción de talento, inversión e innovación" y ha señalado que la nueva sede generará 2.600 empleos y reforzará "la confianza de una de las grandes compañías del mundo en la ciudad", tal y como ha trasladado en sus redes sociales.

El Ejecutivo autonómico ha respaldado esta actuación a través de Invest in Madrid, la oficina regional para la atracción y acompañamiento de proyectos internacionales y capital foráneo.

El futuro recinto contará con 22.000 metros cuadrados de oficinas y servicios, junto al futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

Funcionará con energías renovables como la fotovoltaica y dispondrá de una red de puntos de recarga eléctrica, con un amplio concepto de movilidad vinculado a las conexiones de la zona.

Su puesta en marcha se produce después del acuerdo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, firmó en Múnich en su viaje institucional a Alemania en 2024.

En él, Siemens ponía a disposición de los profesionales en centros dependientes de la Administración regional distintos programas de formación en materias como Inteligencia Artificial, ciberseguridad o conectividad, además de prácticas y ferias de empleo.

Ferrovial, la constructora

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra se ha anunciado también que la empresa Ferrovial ha sido adjudicataria de las obras de construcción de la sede, aportando su experiencia en proyectos de edificación complejos y su compromiso con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad.

La futura sede ofrecerá aproximadamente 24.000 metros cuadrados de espacio de oficinas y servicios que ha sido diseñado por el estudio de Arquitectura La-Hoz y está concebida como un campus multi-inquilino con servicios compartidos diseñados para fomentar la colaboración, la innovación y el bienestar.

El proyecto también pretende convertirse en un "vibrante punto de encuentro" para empresas, clientes, socios y el ecosistema de innovación en general, con capacidad para más de 3.000 personas, incluidos alrededor de 2.600 empleados de Siemens.

Estará a plena capacidad operativa a principios de 2029, según ha indicado la compañía.

La CFO de Siemens AG, Veronika Bienert, ha afirmado que la ceremonia de colocación de la primera piedra de hoy es mucho más que el inicio de un proyecto de construcción. "Es una clara demostración del compromiso a largo plazo de Siemens con España durante los últimos 130 años. Nuestra nueva sede combinará el mundo real y el digital de una manera única, convirtiéndose en un fiel escaparate de infraestructura sostenible e inteligente", ha destacado.

Por su parte, el presidente y CEO de Siemens en España, Fernando Silva, ha declarado que la nueva sede de Siemens ayudará a fortalecer la posición de Madrid "como un hub líder en innovación, tecnología y talento, creando un entorno que fomentará la colaboración y el desarrollo de nuevas soluciones".

A través de este proyecto, ha dicho que Siemens refuerza su compromiso con la ciudad y su crecimiento como uno de los principales centros empresariales y tecnológicos de Europa, impulsando la transformación digital y sostenible desde Madrid.