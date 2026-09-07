El Gobierno prepara nuevas ayudas para fabricar baterías, redes eléctricas, solar, eólica, hidrógeno o bombas de calor

El Ministerio quiere reducir la dependencia de mercados externos en componentes clave y potenciar la modernización del tejido productivo español.

La gestión de las subvenciones correrá a cargo del IDAE y se otorgarán por concurrencia competitiva para reforzar la seguridad energética y la descarbonización industrial.

Las ayudas favorecerán la producción de baterías, redes eléctricas, energía eólica, solar, hidrógeno renovable y bombas de calor, con fondos del Feder 2021-2027.

El Gobierno lanza una consulta pública para un nuevo programa de ayudas destinado a impulsar la fabricación nacional de tecnologías renovables.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a consulta pública previa las bases reguladoras de un nuevo programa de ayudas para impulsar en España la cadena de valor industrial de tecnologías renovables.

Estará financiado con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

La iniciativa respaldará la fabricación nacional de equipos, componentes y la transformación de materias primas esenciales para tecnologías de cero emisiones netas, entre ellas las baterías, las redes eléctricas, la energía eólica, el hidrógeno renovable, la solar fotovoltaica y las bombas de calor.

Las ayudas serán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al departamento que encabeza Sara Aagesen.

Se otorgarán mediante concurrencia competitiva. El Ministerio busca con el programa reforzar la seguridad energética, la competitividad, la modernización del tejido productivo y la descarbonización de la industria.

El nuevo esquema tomará el relevo de las dos convocatorias del programa Renoval, financiadas con fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, que asignaron conjuntamente 458 millones de euros a 73 proyectos de producción de bienes y componentes vinculados con la transición energética.

El departamento ha destacado la capacidad industrial española en este ámbito, al fabricar todos los componentes necesarios para un aerogenerador y más del 60% de los elementos de la cadena de valor fotovoltaica, además de ser exportador de ambas tecnologías.

No obstante, el Ministerio ha señalado que persiste una elevada dependencia de terceros mercados en determinados componentes, tanto en España como en Europa, por lo que considera necesario reforzar las capacidades industriales locales junto al despliegue de las energías limpias.

Los interesados podrán presentar alegaciones a la consulta pública hasta el 25 de septiembre.