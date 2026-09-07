GES prevé crecer un 14% este año en Servicios y duplicar su negocio en dos años

GES reforzará el mantenimiento eólico, invertirá en I+D+i y moderniza su centro de control fotovoltaico, incluyendo el desarrollo del proyecto 'Ítaca' con Tecnalia.

Adriano García Piquero ha sido nombrado director ejecutivo de Estrategia y Crecimiento para liderar la expansión nacional e internacional.

La compañía quiere duplicar el volumen de negocio de Servicios en dos años mediante crecimiento orgánico y adquisiciones.

GES prevé aumentar un 14% la facturación de su unidad de Servicios en 2024, hasta alcanzar los 32 millones de euros.

GES (Global Energy Services) prevé aumentar un 14% la facturación de su unidad de Servicios durante este ejercicio, hasta alcanzar los 32 millones de euros.

El objetivo es duplicar el volumen de negocio de esta área en los próximos dos años mediante una combinación de crecimiento orgánico y operaciones inorgánicas, según ha informado este lunes la compañía.

Para liderar esta hoja de ruta de expansión, la compañía integrada en CL Grupo Industrial ha incorporado al directivo Adriano García Piquero como nuevo director ejecutivo de Estrategia y Crecimiento ('chief Strategy & Growth officer') de la unidad de Servicios y miembro de su comité de dirección.

García Piquero, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector renovable y ha sido CEO de RES Energy Global Services, se encargará de impulsar el desarrollo comercial, la diversificación y la prospección de nuevas oportunidades de negocio.

El plan de crecimiento de la firma abarca tanto el consolidado mercado español -donde busca aprovechar el aumento sustancial de la cartera de activos renovables- como la ampliación de sus operaciones internacionales en Portugal e Italia, además del desarrollo de su negocio en Latinoamérica, principalmente en Chile y México.

Asimismo, GES apostará por la provisión directa de repuestos para el mantenimiento eólico y reforzará la inversión en I+D+i.

En este sentido, la empresa ha modernizado su centro de control de operación y mantenimiento fotovoltaico y mantiene en fase avanzada el proyecto 'Ítaca', desarrollado junto a Tecnalia, para aplicar modelos predictivos basados en 'big data'.

Con un historial de más de 30 años en los que ha instalado más de 30,2 GW eólicos y ha participado en la ingeniería y construcción de más de 18,3 GW entre eólica y fotovoltaica, GES cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 172 millones de euros y un Ebitda de 15,32 millones, el mejor resultado porcentual sobre ventas de su historia.