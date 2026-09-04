España propone a la UE gravar los beneficios de las petroleras para financiar medidas para hacer frente al cambio climático

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, interviene durante su visita este miércoles el parque fotovoltaico del aeropuerto Madrid-Barajas. Fernando Villar Efe

Las claves

Las claves Generado con IA España propone a la UE gravar los beneficios de petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático. Se plantea crear un Fondo Europeo de Adaptación al Cambio Climático financiado, entre otras vías, con un gravamen europeo sobre el sector del petróleo y el gas. La iniciativa incluye un sistema europeo de respuesta rápida ante emergencias climáticas y mecanismos financieros innovadores como bonos de riesgo climático. La propuesta aboga por integrar la resiliencia climática en todas las decisiones de inversión y priorizar sectores especialmente vulnerables como agua, salud e infraestructuras.

España ha propuesto a la UE que se graven los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático tras la sequía y los graves incendios forestales que están asolando a Europa a causa de esta emergencia.

La postura de España se incluye en un documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos, según ha informado el departamento ministerial.

La propuesta de España plantea la creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de nuevos recursos, incluyendo un gravamen europeo para la resiliencia climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. Otras opciones a analizar incluyen instrumentos de deuda europeos.

España propone establecer un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas, reforzando los mecanismos de rescEU para crear un sistema europeo de despliegue rápido con recursos compartidos.

La propuesta está en línea con los planes de la Comisión Europea que tiene previsto presentar un marco a escala de la UE para reforzar la resiliencia y la gestión del riesgo climático.

De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica de España participa activamente en los debates y trabajos preparatorios a nivel comunitario, a través de los grupos de trabajo de la Comisión y del Consejo y en las consultas técnicas que alimentan ese marco.

Europa se calienta

"Europa se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial", según explica la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una misiva enviada el pasado miércoles al comisario europeo del Clima, junto con la propuesta de España para la creación de un Marco Europeo Reforzado de Adaptación al Cambio Climático.

Este marco debe ser "ambicioso y robusto para integrar la resiliencia en todas las decisiones de inversión", ha añadido la ministra.

"No valen respuestas reactivas, necesitamos un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos", ha insistido. Por ello, "buscamos reforzar la respuesta colectiva con un sistema permanente de emergencias" de la UE "con recursos compartidos".

En 2024 y 2025 las temperaturas globales superaron temporalmente los 1,5°C respecto de los niveles preindustriales. En este contexto muchos Estados miembros se encuentran altamente expuestos, como han demostrado claramente acontecimientos recientes, ha explicado Aagesen.

Enfoque integral

Según el Miteco, el documento presentado a la UE plantea un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa.

Se propone en el mismo incorporar instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática, como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacionados con el clima.

Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds), en opinión del Miteco.

"La resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera de la UE, con criterios de resiliencia en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP)". Además, según el Ministerio, el sector financiero de la UE debería seguir integrando los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros.

"Europa necesita un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia. Es esencial promover evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional", según el Miteco.

La UE debe establecer la obligación de que todos los procesos de planificación y toma de decisiones públicas evalúen e integren sistemáticamente los riesgos climáticos.

El marco de resiliencia europeo, según el Miteco,"necesita un componente legislativo sólido y riguroso": objetivos vinculantes a corto, medio y largo plazo, basados en la evidencia científica, priorizando inicialmente los sectores más expuestos -agua, salud, infraestructuras, bosques y biodiversidad, turismo, agricultura y pesca.

El marco debe guiarse por los principios de "resiliencia desde el diseño" y "climate proofing" (análisis de protección frente al cambio climático) y apostar por soluciones basadas en la naturaleza exigiendo que las inversiones no solo no dañen, sino que también evalúen e integren los riesgos climáticos y refuercen las capacidades de adaptación.

Además España insiste con su propuesta en la resiliencia justa, de manera que las políticas de adaptación promuevan la cohesión territorial y social de la UE, prestando especial atención a las regiones, sectores y colectivos más vulnerables, y favoreciendo también una participación pública efectiva.

"Europa -añade el Miteco- necesita un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia. Es esencial promover evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional".