Chevron invertirá más de 6.000 millones de euros en Venezuela tras renegociar sus condiciones operativas

Las nuevas condiciones buscan garantizar inversiones duraderas y competitivas a largo plazo en el sector energético venezolano.

La producción conjunta de Chevron en Venezuela ha aumentado un 15% este año y se espera que alcance los 600.000 barriles diarios en 2031.

La petrolera ha obtenido nuevos terrenos en el Cinturón del Orinoco y ha mejorado su participación en empresas conjuntas como Petroindependencia, Petropiar y Petroboscán.

Chevron invertirá más de 6.000 millones de euros en Venezuela tras renegociar las condiciones operativas con el Gobierno venezolano.

La petrolera estadounidense Chevron ha alcanzado una serie de acuerdos con el Gobierno venezolano para actualizar su plan de actividad en el país y las condiciones operativas por las que se rigen sus 'joint ventures'.

Desbloqueará inversiones de más de 7.000 millones de dólares (6.047 millones de euros) en cinco años.

Según el comunicado publicado este miércoles, se han mejorado las disposiciones fiscales, comerciales y jurídicas de las empresas conjuntas que el gigante de los hidrocarburos tiene en Venezuela: Petroindependencia, Petropiar y Petroboscán.

El objetivo es apoyar unas "inversiones duraderas y competitivas a largo plazo".

Como parte de los convenios suscritos, Caracas ha asignado a Chevron terrenos adicionales en el Cinturón del Orinoco, donde la multinacional ya cuenta con una presencia consolidada a través de Petroindependencia y Petropiar.

Petroindependencia, en la que Chevron posee una participación del 49%, se ha adjudicado los derechos para explotar las zonas adyacentes de Carabobo-1 y Carabobo-2-Sur-A.

Estos nuevos emplazamientos ampliarán su presencia en una zona que está aumentando la producción de petróleo extrapesado.

El pasado mes de abril, Chevron ya pactó con el Ejecutivo de la presidenta Delcy Rodríguez elevar al 49% su control sobre Petroindependencia y consiguió para Petropiar los derechos de la zona anexa a Ayacucho 8.

El trío de firmas venezolanas de Chevron ha incrementado su producción un 15% en lo que va de año.

De cumplirse los pronósticos de la petrolera norteamericana, su producción en la nación caribeña se doblará hasta los 600.000 barriles diarios con un coste unitario inferior a los 20 dólares (17,28 euros) para el año 2031.

"Gracias a la mejora de las condiciones y a la ampliación de la superficie, estamos consolidando una cartera que, en nuestra opinión, puede generar un crecimiento atractivo del petróleo a bajo coste, respaldar el suministro energético y crear valor diferenciado a largo plazo", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth.

"Agradecemos el liderazgo del Gobierno [de EE.UU.], en particular del Departamento de Energía, así como la colaboración del secretario [Chris] Wright a la hora de ayudar a crear un entorno propicio para una mayor inversión y crecimiento", ha añadido.