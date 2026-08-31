USFM, la minera de EEUU que busca níquel en Groenlandia: “Con la UE, Canadá y Japón hay que unirse frente a China”

El deshielo por el cambio climático está facilitando el acceso y la exportación de recursos en Groenlandia, aumentando su importancia estratégica y geopolítica.

Las nuevas tecnologías de perforación han permitido identificar 28 objetivos de alta prioridad en una zona con potencial comparable al distrito ruso Norilsk-Talnakh.

El proyecto busca reforzar la independencia de occidente respecto a China en el suministro de minerales críticos, promoviendo una alianza entre la UE, Canadá, Japón y EEUU.

USFM Corporation lidera una ambiciosa exploración minera en Groenlandia para localizar grandes yacimientos de níquel, cobre, cobalto y metales del grupo del platino.

Desde hace poco menos de dos años que Donald Trump llegó a la presidencia de EEUU, la carrera por hacerse con el control de los minerales críticos en Groenlandia sigue haciéndose paso, pero la UE, Canadá o Japón deberían unirse en esta batalla para desbancar el monopolio de China en esta industria.

Es lo que defiende Robert Price, presidente de la compañía estadounidense USFM Corporation, que ha puesto en marcha un ambicioso programa de exploración minera en el distrito de Disko-Nuussuaq, una de las zonas con mayor potencial del mundo todavía por explorar, en un encuentro con EL ESPAÑOL-Invertia.

Su objetivo es localizar un gran yacimiento de níquel, cobre, cobalto y metales del grupo del platino (PGE) que permita reforzar las cadenas de suministro occidentales frente al dominio de China.

El proyecto no parte de cero. Después de más de tres décadas de trabajos realizados por grandes compañías mineras y organismos públicos, las nuevas campañas geofísicas y los avances tecnológicos en perforación han permitido identificar 28 objetivos de alta prioridad preparados para ser perforados.

La exploración histórica ya había encontrado mineralización en superficie, incluidos bloques de sulfuros masivos y gotas de sulfuros.

Sin embargo, las condiciones extremas del Ártico impidieron durante años comprobar qué podía esconderse en profundidad.

Ahora USFM quiere resolver esa incógnita. La compañía mantiene un campamento de más de 30 personas en Groenlandia, incluidos geólogos y otros especialistas, mientras dos equipos de perforación comienzan a analizar los objetivos considerados más prometedores.

Groenlandia, pieza estratégica

“Estamos perforando en estos momentos”, explica a este medio Price, también presidente de Greenland Energy Company, una empresa de exploración de petróleo y gas con sede en Texas, que defiende que el proyecto puede tener una relevancia que va mucho más allá de la propia compañía.

Para el principal responsable de USFM, Groenlandia puede convertirse en una pieza estratégica de la nueva política de minerales críticos.

“Con la Unión Europea, Canadá, Japón y otros países tenemos que unirnos” para reducir la dependencia de China, sostiene.

Su argumento parte de una realidad que preocupa cada vez más a Estados Unidos y sus aliados: Pekín controla una parte muy importante de las cadenas de suministro de numerosos minerales considerados estratégicos.

Pero a nivel de compañía, Price desvela que también busca facilitar el acceso de inversores de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España y otros países al capital de la compañía y al proyecto groenlandés.

“Si continuamos dependiendo de China para nuestros minerales críticos, podemos convertirnos en rehenes de esos suministros”, advierte.

La sombra de Norilsk

El principal atractivo geológico de Disko-Nuussuaq es la posibilidad de que albergue un sistema de sulfuros magmáticos de dimensiones excepcionales.

USFM compara este distrito groenlandés con el territorio ruso Norilsk-Talnakh, uno de los mayores distritos productores de níquel y cobre del planeta y también una fuente relevante de metales del grupo del platino.

Robert Price, también presidente de Greenland Energy Company, empresa de exploración de petróleo y gas con sede en Texas que cotiza en el mercado Nasdaq. Greenland Energy Company

“Su potencial podría ser tan grande o incluso mayor que Norilsk”, asegura Price. Una comparación que, en todo caso, todavía debe demostrar la perforación.

La compañía asegura haber encontrado en superficie una roca con una de las concentraciones de níquel más elevadas conocidas.

Según el presidente de USFM Corporation, incluso superaría la ley de mineral de algunas explotaciones actualmente en producción.

La cuestión fundamental es ahora determinar si esa mineralización continúa bajo tierra y, sobre todo, si existe suficiente volumen para convertir el hallazgo en un proyecto económicamente viable.

“Cuando buscas un mineral crítico necesitas cantidad y calidad. Necesitas las dos cosas”, explica.

El desafío es especialmente importante en Groenlandia, donde las condiciones climáticas han sido históricamente uno de los principales obstáculos para desarrollar proyectos mineros.

Nuevas tecnologías

Pero ahora la compañía está en posición de conseguirlo gracias a las nuevas tecnologías geofísicas y de perforación, que permiten ahora llegar donde antes no era posible. “Hemos conseguido atravesar todo eso”, señala.

La compañía está destinando aproximadamente 30 millones de dólares a esta fase de exploración. Pero el experto energético deja claro que entre encontrar mineralización y tener una mina funcionando existe un largo recorrido.

“Es un proyecto a largo plazo. Llevará años”, reconoce. Preguntado por cuándo podría empezar a producir níquel, sitúa un posible horizonte en torno a cinco años, aunque subraya que todo dependerá de los resultados de las perforaciones y de las posteriores fases de desarrollo.

Por tanto, la campaña actual es todavía una apuesta exploratoria. Los 28 objetivos identificados deberán determinar si las evidencias detectadas en superficie corresponden a un sistema mineralizado de grandes dimensiones.

Groenlandia, rica en minería

El interés de USFM por Groenlandia tampoco nace de los acontecimientos políticos de los últimos meses. Price rechaza que la decisión de la compañía esté vinculada a las declaraciones y movimientos de la Administración Trump sobre la isla.

“Esto no tiene nada que ver con Trump”, afirma. “Llevamos allí mucho tiempo y vamos a seguir allí durante mucho tiempo. La gente va y viene de Groenlandia, pero nosotros estamos allí a largo plazo”.

Price tiene, además, una relación personal con el territorio. Su padre estuvo destinado en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial en una estación meteorológica.

Conserva alrededor de 50 cartas que escribió durante aquellos años a su madre, en las que relataba experiencias como ataques de osos polares, pesca, caza o desplazamientos en trineo.

Ahora esa conexión familiar se ha convertido en una apuesta empresarial por uno de los territorios que pueden adquirir mayor relevancia en la geopolítica de los recursos.

Considera que Groenlandia reúne una combinación poco habitual: potencial geológico, estabilidad política y proximidad a mercados occidentales. Además, destaca que las autoridades groenlandesas tienen interés en atraer inversiones capaces de generar ingresos para la isla.

Dice que Groenlandia busca aumentar su autonomía económica respecto a Dinamarca. Actualmente recibe alrededor de 600 millones de dólares anuales en concepto de subsidio danés, según explica, por lo que el desarrollo de nuevas actividades económicas puede ser fundamental para sus aspiraciones.

El deshielo, nueva frontera minera

Paradójicamente, el mismo fenómeno que está transformando el Ártico puede facilitar el acceso a sus recursos. Price apunta al progresivo deshielo, como consecuencia del cambio climático, la apertura de nuevas rutas marítimas y una mayor navegabilidad de determinadas zonas como elementos que pueden hacer más sencilla la exploración y, posteriormente, la exportación de minerales.

“Las vías navegables son cada vez más accesibles”, señala, en referencia también al Paso del Noroeste.

El presidente de USFM menciona, además, el creciente interés de Rusia y China por el Ártico, incluida la inversión en barcos rompehielos, como una señal de que la región está adquiriendo una importancia económica y estratégica cada vez mayor.

En este nuevo tablero, el níquel de Groenlandia podría convertirse en algo más que una oportunidad minera. Para Estados Unidos y sus aliados, disponer de una nueva fuente de níquel, cobre, cobalto y PGE significaría reducir la exposición a las cadenas de suministro dominadas por China.

Pero antes de hablar de una nueva gran mina occidental queda una pregunta fundamental por responder. Las perforadoras ya están trabajando bajo el hielo y el terreno ártico de Disko-Nuussuaq.

Ahora tendrán que determinar si las extraordinarias muestras encontradas en superficie son únicamente una anomalía o la punta del iceberg de un yacimiento de escala mundial.

Para USFM, la respuesta puede marcar el futuro de la compañía. Para Estados Unidos y sus aliados, podría contribuir a cambiar el mapa mundial de los minerales críticos.