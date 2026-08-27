Repsol amplía a todos los días de septiembre sus descuentos de hasta 45 céntimos por litro de combustible

La campaña de Repsol busca favorecer el ahorro y forma parte de su ecosistema multienergético para clientes domésticos y de movilidad.

La ampliación de descuentos coincide con una subida continuada de los carburantes, que han encarecido casi un 24% desde julio.

Los profesionales del transporte y autónomos recibirán un descuento mínimo de 10 céntimos por litro usando la tarjeta Solred.

Repsol amplía sus descuentos de hasta 45 céntimos por litro a todos los días de septiembre para clientes particulares.

Repsol ha prorrogado durante todos los días del mes de septiembre los descuentos que ha ofrecido a sus clientes particulares durante los fines de semana del verano.

Estos descuentos permiten ahorrar hasta 45 céntimos de euro por litro de combustible, en función de las energías que se tengan contratadas y de las ventajas asociadas a la nueva tarjeta Waylet, informó la compañía.

Además, del 1 al 30 de septiembre, a los profesionales del transporte y autónomos que usen la tarjeta Solred, tanto física como a través de la aplicación Waylet, se les garantizará un descuento mínimo y automático en su factura de al menos 10 céntimos por litro de combustible, sin necesidad de contratar servicios adicionales.

Con esta propuesta, que integra la oferta de combustibles, además de electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica, la energética destacó que "da continuidad a una iniciativa pensada para favorecer el ahorro de sus clientes también durante la vuelta a la rutina".

Asimismo, señaló que la campaña "forma parte del ecosistema de ahorro de Repsol, una propuesta multienergética que permite a sus clientes acumular ventajas en sus consumos energéticos y disfrutar de la comodidad de contar con un único proveedor para cubrir sus necesidades de energía en el hogar y en la movilidad".

Carburantes, en máximos

Esta ampliación de los descuentos por la compañía se produce en un entorno alcista de los precios de los carburantes.

Esta semana han encadenado su octava subida consecutiva, con lo que suman ya un encarecimiento de hasta casi el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio.

Toca así máximos del verano a las puertas de la operación retorno de agosto.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,8% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,861 euros, consolidándose en niveles máximos desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,723 euros, tras encarecerse un 1,55% con respecto a la semana pasada, tocando máximos desde marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.