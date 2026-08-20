Iberdrola consolida liderazgo en sector eléctrico de Brasil con 7 premios de la Asociación de Distribuidoras

Las cinco distribuidoras de Neoenergia atienden a 17 millones de clientes en 18 estados y el Distrito Federal, cubriendo a casi 40 millones de personas.

Neoenergia, filial de Iberdrola, invertirá cerca de 9.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para modernizar y digitalizar redes eléctricas en Brasil.

Neoenergia Cosern fue elegida mejor distribuidora de Brasil por segundo año consecutivo y la mejor del Nordeste; Neoenergia Elektro fue premiada en el Sudeste.

Iberdrola, a través de Neoenergia, ha ganado siete premios Abradee, consolidando su liderazgo en el sector eléctrico brasileño.

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, ha ganado siete premios, de las once nominaciones que sumaba, de los premios de la Asociación Brasileña de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Abradee), consolidándose así como referente del sector eléctrico en Brasil.

En concreto, Neoenergia Cosern fue elegida mejor distribuidora de Brasil por segundo año consecutivo, mientras que Neoenergia Elektro obtuvo la segunda posición, informó la compañía.

Además, las empresas del grupo fueron las únicas finalistas en las categorías de Calidad de la Gestión y Gestión de la Innovación, ambas ganadas por Neoenergia Elektro.

Los reconocimientos también destacaron el liderazgo regional de las distribuidoras del grupo, siendo Neoenergia Cosern distinguida como mejor distribuidora del Nordeste.

Neoenergia Elektro consiguió el premio correspondiente al Sudeste y Neoenergia Brasília reconocida como la mejor distribuidora de la región Norte-Centro Oeste.

Además, Neoenergia Cosern obtuvo el primer puesto en la categoría de Gestión Económico-Financiera.

Estos premios de Abradee distinguen cada año a las compañías más destacadas por su desempeño en ámbitos como la calidad del servicio, la innovación, la gestión y la atención al cliente, entre otros, y están considerados como los más importantes del sector en el país.

Neoenergia revalida este año los resultados de la edición anterior de los Premios Abradee, cuando obtuvo siete galardones y una mención honorífica.

En 2025, Neoenergia Cosern fue reconocida como la mejor distribuidora de Brasil y como la mejor del Nordeste, consolidando su posición de referencia en el sector. Además, recibió una mención honorífica en Salud y Seguridad.

Por su parte, Neoenergia Brasília logró el primer puesto en la categoría de Evolución del Desempeño. Neoenergia Elektro fue distinguida como la mejor distribuidora del Sudeste y se alzó con los premios a la Calidad de la Gestión, la Gestión de la Innovación y la Gestión Operativa.

Brasil, mercado estratégico

Estos reconocimientos llegan en un momento de fuerte impulso inversor de Iberdrola en Brasil, un mercado estratégico para la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán.

A través de Neoenergia, el grupo ha anunciado inversiones de 50.000 millones de reales entre 2026 y 2030, cerca de 9.000 millones de euros, para ampliar, modernizar y digitalizar las redes eléctricas en las áreas de concesión.

Es donde operan sus cinco distribuidoras: Neoenergia Coelba (Bahía), Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Elektro (São Paulo y Mato Grosso do Sul), Neoenergia Cosern (Rio Grande do Norte) y Neoenergia Brasília (Distrito Federal).

Según la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias de Base (Abdib), Neoenergia es la empresa privada que más ha invertido en infraestructuras en Brasil durante los últimos cuatro años.

Solo en 2025 destinó 10.100 millones de reales (unos 1.700 millones de euros) a nuevas inversiones, principalmente en el negocio de distribución.

Neoenergia está presente en 18 estados y en el Distrito Federal y desarrolla actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.

Sus cinco distribuidoras prestan servicio a cerca de 17 millones de clientes, equivalentes a una población de casi 40 millones de personas.

La compañía cuenta con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada y opera más de 8.000 kilómetros de líneas de transporte.