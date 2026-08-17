La luz se dispara en la primera quincena de agosto y apunta a facturas de más de 100 euros

Facua reclama al Gobierno cambios regulatorios para reducir los márgenes en la generación eléctrica y pide que la energía nuclear e hidráulica tengan precios regulados fuera de la subasta diaria.

La factura de la luz ha subido un 17,3% respecto al mismo periodo de agosto de 2025 y un 8,1% respecto a julio, que ya era el mes más caro del año.

El coste medio del kWh en agosto ha sido de 27,74 céntimos en horario punta, 19,29 céntimos en llano y 21,34 céntimos en valle, con subidas interanuales de hasta el 37% en algunos tramos.

El precio de la luz en la primera quincena de agosto se ha disparado y la factura podría superar los 100 euros para usuarios de la tarifa regulada (PVPC), algo que no ocurría desde 2022.

El precio de la luz en la primera quincena de agosto se ha disparado y apunta a una factura para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, por primera vez en cuatro años, según los datos de Facua Consumidores en Acción.

En concreto, de mantenerse los precios de la luz de la primera quincena del mes, la factura se situará en los 101,23 euros, estimó la asociación, que advirtió de que habría que remontarse a 2022 para encontrar una factura de agosto más alta, cuando alcanzó los 158,30 euros.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) de energía consumida en esta primera quincena se ha situado en 27,74 céntimos en horario punta, 19,29 céntimos en el llano y 21,34 céntimos en el valle (impuestos indirectos incluidos).

Así, de momento, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto de 2025 un 13,9% en punta, un 21,7% en llano y un 37,1% en valle, según los cálculos de Facua.

Con respecto a la evolución interanual, en esta primera quincena el recibo ha subido un 17,3% con respecto al mismo periodo de agosto de 2025. Extrapolados los datos a un mes completo, la factura representaba entonces 86,31 euros.

En los últimos años, la factura del usuario medio -un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kWh mensuales- del mes de agosto fue de 80,71 euros en 2025, 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023 y 158,30 euros en 2022.

Con los datos de la primera quincena de agosto, la subida con respecto a julio -que ya era el mes más caro del año con 93,65 euros- alcanza el 8,1%.

El siguiente mes con la factura más cara fue marzo, con 82,09 euros. Así, habría que remontarse a diciembre de 2025 para encontrar un recibo de la luz más alto, cuando entonces costó 87 euros.

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kWh mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas, el llano de 14.00 a 18.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas, y el valle de 00.00 a 08.00 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.

Cambios regulatorios

Así, Facua insistió en reclamar "cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica".

Además, pidió que la energía nuclear y la hidráulica salgan de la subasta diaria y sean sometidas a un precio fijado por el Ejecutivo que se revise cada varios meses.