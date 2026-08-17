Iberdrola completa la instalación de cimentación de su 'megaproyecto' de eólica marina 'East Anglia 3'

La iniciativa es parte de una alianza estratégica entre Iberdrola y Masdar, y refuerza la seguridad energética y la cadena de suministro en el Reino Unido.

El proyecto ha supuesto una inversión de 4.000 millones de libras y ha respaldado 2.300 empleos durante su construcción, creando además unos 100 puestos de trabajo a largo plazo.

El parque, ubicado frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), tendrá una capacidad de 1.400 MW y generará energía para más de 1,3 millones de hogares.

Iberdrola, junto a Masdar, finaliza la instalación de los cimientos del parque eólico marino 'East Anglia 3', su mayor proyecto de esta tecnología.

Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower, ha alcanzado un nuevo hito en la construcción del parque eólico marino 'East Anglia 3', desarrollado en colaboración con Masdar.

Es el mayor del grupo de esta tecnología, con una capacidad instalada de 1.400 megavatios (MW) y valorado en 4.000 millones de libras esterlinas (unos 4.676 millones de euros), y ha comenzado con la instalación de los 95 cimientos frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), informó la compañía.

Con un peso de entre 1.200 y 1.800 toneladas, una altura de entre 67 y 84 metros y un diámetro de hasta 10,6 metros, los monopilotes son los más grandes que se han instalado desde un buque autoelevador en Europa.

Igualmente, se ha completado la instalación de las 95 piezas de transición, que miden 20 metros de altura, ocho metros de diámetro y pesan más de 400 toneladas.

La filial británica de Iberdrola indicó que, con la instalación de las turbinas ya en marcha, la construcción en tierra y en alta mar continuará a buen ritmo durante los próximos meses.

Está allanando el camino para que 'East Anglia 3' esté plenamente operativa a finales de este año, suministrando 1,4 gigavatios (GW) de energía limpia de producción nacional al Reino Unido.

'East Anglia 3' es el segundo proyecto que se desarrollará en el marco de la alianza estratégica de 15.000 millones de euros entre Masdar e Iberdrola, y el primero con ScottishPower en el Reino Unido.

La inversión de casi 2.000 millones de libras esterlinas (unos 2.338 millones de euros) en la cadena de suministro del Reino Unido incluye el diseño de los cimientos por parte de Wood Thilsted.

También la fabricación de las palas de la turbina en la fábrica de Siemens Gamesa en Hull, el fletamento de buques a NR Marine Services y OEG, con sede en Norfolk, y el apoyo de la consultora Partrac, especializada en meteorología, oceanografía y estudios del lecho marino.

El proyecto 'East Anglia 3' está dando soporte a 2.300 puestos de trabajo durante la construcción y creará alrededor de un centenar de empleos a largo plazo en el este de Inglaterra.

Su capacidad de 1,4 GW producirá suficiente energía limpia de producción nacional para más de 1,3 millones de hogares, lo que proporcionará una mayor seguridad energética para el Reino Unido.

"Triunfo de la ingeniería"

El director ejecutivo de ScottishPower Renewables, Charlie Jordan, destacó que la finalización de la instalación de los cimientos del proyecto "es un verdadero triunfo de la ingeniería".

"Basta con mirar las cifras -más de 200.000 toneladas de acero ancladas con precisión en un lecho marino del tamaño de casi 43.000 campos de fútbol- para hacerse una idea de lo que hemos logrado hasta ahora. Es impresionante", dijo.

Asimismo, subrayó que ScottishPower Renewables y Masdar no solo están suministrando electricidad renovable de producción nacional a millones de hogares, sino que también "están impulsando un futuro más limpio, más verde y más próspero para todos".

"Con casi 2.000 millones de libras esterlinas invertidas en la cadena de suministro nacional, miles de empleos respaldados durante la construcción y alrededor de 100 empleos creados durante la vida útil del parque eólico".

"Esto no solo genera un impacto positivo, sino que crea un legado poderoso", añadió al respecto.

Por su parte, el director ejecutivo de Energía Eólica Marina Global y Reino Unido en Masdar, Husain Al Meer, afirmó que el avance en el proyecto 'East Anglia 3' refleja "la solidez de la colaboración con ScottishPower".

Y también "la experiencia del equipo del proyecto y los contratistas, en particular Seaway7, que trabajan juntos para construir uno de los parques eólicos marinos más grandes del Reino Unido".