La prórroga de Almaraz abre la puerta a extender la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030

Vista de las torres de la Central Nuclear de Cofrentes. Rober Solsona / EP

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de España ha ampliado la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, retrasando su cierre previsto para 2027 y 2028. Esta prórroga reabre el debate sobre el calendario de cierre de las nucleares y podría permitir la extensión del funcionamiento de otras centrales, como la de Cofrentes, más allá de 2030. La Generalitat Valenciana y el Consejo de Cámaras defienden que Cofrentes es esencial para el suministro eléctrico y piden prolongar su actividad más allá de la fecha prevista. El Partido Popular exige cancelar el calendario de cierres mientras que Sumar y Compromís critican la prórroga de Almaraz y acusan al Gobierno de actuar por presiones corporativas.

Este viernes el Gobierno de España ha hecho oficial la ampliación de la vida útil de las dos unidades de la nuclear de Almaraz (Cáceres) cuyo cierre estaba previsto para 2027 y 2028. Ahora, tras la extensión, cesarán su actividad de manera definitiva el 8 de junio de 2030.

Esta nueva autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicada en el BOE, abre de nuevo el debate político y social sobre el cierre nuclear.

Y, aunque esta prórroga no condiciona el calendario de cese definitivo del conjunto del parque nuclear, se abre una nueva vía de ampliación para las otras cuatro centrales con fecha de cierre.

En la Comunitat Valenciana, la Central Nuclear de Cofrentes es una de las que tiene previsto su cierre para el año 2030. En ese contexto, desde que se hizo público el calendario de ceses de las centrales en España, diferentes instituciones han reivindicado la importancia de esta central.

La última de las reivindicaciones llegó a mediados del pasado mes de julio cuando la Generalitat Valenciana y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana reclamaron la prolongación de su vida útil más allá de 2030, fecha en la que se ha fijado el cierre de Almaraz.

Para el Gobierno valenciano, su continuidad es "crucial", como ya han puesto de manifiesto en otras ocasiones.

Esta central, gestionada por Iberdrola, produce el equivalente al 44% de la energía eléctrica que consume la comunidad autónoma y es la siguiente, junto a la catalana de Ascó, en el calendario de cierres del Gobierno.

Por otro lado, en representación de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata aseguró que "mantener un mix energético equilibrado es fundamental para garantizar el suministro eléctrico, preservar la competitividad de nuestras empresas y acompañar con garantías la transición hacia un modelo energético cada vez más sostenible".

Para la Cámara, Cofrentes "es una infraestructura estratégica para la Comunitat Valenciana", ya que aporta "más de la mitad de la producción eléctrica de nuestra comunidad y desempeña un papel esencial para garantizar un suministro estable, competitivo y libre de emisiones".

El calendario de cierres fijado por el Gobierno de España apunta al horizonte de 2035; sin embargo, el anuncio sobre Almaraz abre la puerta a ampliar la vida útil de las centrales del país, entre ellas la de Cofrentes, más allá de su fecha límite; en el caso de la valenciana, el año 2030.

"No es suficiente"

Por su parte, el Partido Popular considera que "no es suficiente" y que es necesario que se cancele el calendario de cierres de las centrales en España, entre ellas la de Cofrentes.

"Nos alegramos de esta rectificación del Gobierno", ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado en el que se señala que la decisión del Ejecutivo "no es suficiente".

"Exigimos al Gobierno la cancelación urgente del calendario de cierres, no solo de la planta de Almaraz sino del resto de centrales nucleares en España", apunta el texto.

Para el PP, esta decisión supone "el reconocimiento del fracaso" de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que "se enmienda" a sí mismo "de tapadillo", con una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente.

Según los populares, esta "miniprórroga" es "un parche" a una gestión "ideologizada" de Sánchez, que va en sentido contrario a los países de la Unión Europea, destaca el comunicado.

"Cobarde"

Por contra, el diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, ha cargado directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber autorizado la ampliación de Almaraz en pleno mes de agosto, lo que ha tachado de "cobarde".

"Un 14 de agosto donde Iberdrola está un 53%, Endesa 36% y Naturgy 11% más contentas y ricas mientras que la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez es 0", ha rematado en un mensaje en redes sociales.

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central de Almaraz hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del Gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".