Los propietarios de Almaraz valoran que ampliar su vida útil reconoce el trabajo realizado y el esfuerzo inversor

Almaraz cuenta con altos estándares de seguridad y excelencia, avalados por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO) y auditorías externas.

La central suministra más del 7% de la electricidad consumida en España y es un importante motor socioeconómico para Extremadura.

CNAT destaca que esta decisión reconoce el trabajo y la inversión realizados en seguridad, actualización y modernización tecnológica de la central.

El Gobierno ha ampliado la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030.

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), propietaria de la central de Almaraz, ha valorado la decisión del Gobierno de ampliar su autorización de explotación hasta junio de 2030.

Para la compañía, esta decisión supone "un reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo de profesionales de CN Almaraz, así como al permanente esfuerzo inversor para la mejora de su seguridad, actualización y modernización tecnológica".

A través de un comunicado, la sociedad participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy ha reiterado su compromiso de mantener en funcionamiento la planta extremeña hasta esa fecha "de forma segura, fiable, eficiente y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO)".

La autorización del Ministerio se ha concedido conforme al Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y tiene en cuenta el informe favorable que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió el pasado 16 de julio. El organismo concluyó que la central cumple las condiciones necesarias para continuar operando con seguridad hasta junio de 2030.

A este respecto, CNAT subrayó que la decisión de continuidad de Almaraz hasta 2030 "se posiciona en la línea estratégica marcada por la Unión Europea que apuesta por el mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento para garantizar la seguridad y autonomía energética de la Unión a través de la aportación a la red eléctrica continental de una fuente firme y síncrona como es la energía nuclear".

La central nuclear de Almaraz suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a cuatro millones de hogares, gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia -además de las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga-.

En este sentido, la sociedad indicó que la instalación es "el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, generando puestos de trabajo estables y de alta cualificación, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias".

Además, CNAT consideró que, situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear según la (WANO), Almaraz "cuenta además con un riguroso sistema de control basado en auditorías internas y evaluaciones externas independientes".

Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, afirmó que la central extremeña se encuentra en "las mejores condiciones técnicas" para seguir operando, "como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EEUU), central 'gemela' de Almaraz, que ha obtenido la licencia de operación para 80 años".