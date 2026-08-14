El Gobierno extiende la vida de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

Con esta decisión se modifica el calendario previsto, que contemplaba el cierre de la primera unidad en noviembre de 2027 y de la segunda en octubre de 2028.

La central nuclear de Almaraz, ubicada en Extremadura, es propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, renueva la autorización de explotación de los dos reactores de la planta.

El Gobierno ha decidido extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.

El Gobierno ha decidido extender la vida de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, hasta el 8 de junio de 2030, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así lo indica la orden del Ministerio para la Transición Ecológica publicada este viernes. Un texto que renueva la autorización de explotación de los dos reactores de la planta extremeña, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Se modifica así el calendario que contemplaba el cierre de la primera unidad en noviembre de 2027 y de la segunda en octubre de 2028.

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