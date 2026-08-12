La eólica danesa Vestas supera con creces las expectativas: gana 355 millones netos en el primer semestre, nueve veces más

La cartera de pedidos de turbinas y servicios también creció, alcanzando los 36.000 y 40.900 millones de euros respectivamente, lo que ha llevado a Vestas a elevar su objetivo de margen operativo ajustado anual.

El beneficio bruto y el ebitda registraron crecimientos significativos, con márgenes muy superiores a los del periodo anterior.

Los ingresos de la compañía aumentaron un 26,1% hasta los 4.723 millones de euros, superando ampliamente las previsiones del mercado.

Vestas ha logrado un beneficio neto de 355 millones de euros en el primer semestre, multiplicando por nueve el resultado del año anterior.

El gigante danés de fabricación de aerogeneradores Vestas ha cerrado el segundo trimestre del ejercicio con unos resultados que han superado las previsiones del mercado, impulsados por el crecimiento de los ingresos y la mejora de la rentabilidad.

La evolución de las cuentas ha llevado a la compañía a elevar su objetivo de margen operativo ajustado para el conjunto del año.

La cifra de negocios alcanzó los 4.723 millones de euros, un 26,1% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se situó en 3.745 millones.

Además, los ingresos superaron los 4.537 millones de euros que anticipaba el consenso de analistas de la propia compañía.

La mejora fue especialmente significativa en los principales indicadores de rentabilidad. El beneficio bruto ascendió a 801 millones de euros, frente a los 417 millones registrados un año antes, con un margen bruto del 17%, frente al 11,1% anterior.

El ebitda se situó en 717 millones de euros, más del doble que los 315 millones del segundo trimestre del ejercicio precedente.

El margen ebitda alcanzó el 15,2%, frente al 8,4% anterior. En términos ajustados, el ebitda fue de 744 millones de euros, muy por encima de los 479 millones previstos por el mercado, lo que elevó el margen ebitda ajustado al 15,8%.

El resultado operativo también experimentó un fuerte crecimiento. El ebit alcanzó los 419 millones de euros, frente a los 57 millones del año anterior, con un margen operativo del 8,9%, frente al 1,5% registrado entonces.

Por su parte, el beneficio operativo ajustado se situó en 446 millones de euros, frente a los 205 millones esperados por los analistas y los 57 millones contabilizados un año antes.

El margen operativo ajustado alcanzó así el 9,4%, frente al 1,5% del segundo trimestre del ejercicio anterior.

El beneficio neto después de impuestos ascendió a 285 millones de euros, frente a los 34 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Crece la cartera de pedidos

La entrada de pedidos también mostró una evolución positiva. Durante el trimestre, Vestas registró nuevos pedidos por valor de 3.400 millones de euros, frente a los 2.200 millones del año anterior.

La cartera de pedidos de turbinas se situó en 36.000 millones de euros, frente a los 31.400 millones contabilizados un año antes.

A esta cifra se suma la cartera de servicios, que alcanzó los 40.900 millones de euros, frente a los 35.900 millones del segundo trimestre del ejercicio precedente.

Tras estos resultados, Vestas ha elevado su previsión de margen operativo ajustado para el conjunto del ejercicio. La compañía espera ahora situarlo en una horquilla de entre el 7% y el 9%, frente al rango anterior del 6% al 8%.

El fabricante mantiene, no obstante, su previsión de ingresos anuales, que permanece entre 20.000 y 22.000 millones de euros. También conserva su estimación de inversiones, que seguirán situándose en torno a los 1.200 millones de euros.

Asimismo, Vestas ha reiterado su objetivo de rentabilidad para la división de servicios, con un margen operativo previsto de entre el 15,5% y el 17,5%.