Bank of America movilizará 250.000 millones de dólares para infraestructuras en Estados Unidos

La iniciativa coincide con el 250 aniversario de Estados Unidos y busca impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y el liderazgo tecnológico del país.

El objetivo es apoyar el desarrollo de infraestructuras digitales, energéticas y básicas en Estados Unidos mediante financiación, inversión y asesoría.

Bank of America lanza la Iniciativa de Financiamiento de Infraestructura Crítica con un fondo de 250.000 millones de dólares hasta 2027.

Bank of America ha presentado la Iniciativa de Financiamiento de Infraestructura Crítica, que movilizará y desplegará 250.000 millones de dólares (216.613 millones de euros) hasta el 4 de julio de 2027 para apoyar el desarrollo de la infraestructura estadounidense.

El objetivo es hacerlo mediante financiación, inversión y soluciones de asesoría.

La iniciativa, con la que el banco celebra el 250 aniversario de Estados Unidos, dará respuesta a tres grandes categorías, incluyendo infraestructura digital, infraestructura energética e infraestructura básica.

"Esta iniciativa refleja nuestra confianza en el futuro del país y en las inversiones que lo moldearán", ha comentado Jim DeMare, copresidente de Bank of America.

"La infraestructura que impulsa nuestra economía, fortalece nuestra seguridad energética y garantiza nuestro liderazgo tecnológico impulsará el crecimiento, creará empleos y definirá el próximo capítulo de Estados Unidos", ha añadido.