La AIE recorta su previsión de suministro de petróleo para 2026 ante la incertidumbre en el estrecho de Ormuz

En EEUU, el consumo energético alcanzará máximos históricos impulsado por centros de datos de IA y electrificación, mientras crece la participación de energías renovables.

El déficit entre oferta y demanda petrolera se intensifica en el tercer trimestre, con una reducción significativa de las reservas globales.

La AIE recorta su previsión de suministro mundial de petróleo para 2026 debido a la incertidumbre y bloqueos en el estrecho de Ormuz.

La oferta mundial de petróleo caerá en 4,3 millones de barriles por día, o alrededor del 4%, este año, ha dicho la Agencia Internacional de Energía en su informe mensual del mercado petrolero el miércoles.

Las hostilidades renovadas en Oriente Próximo desde julio están destinadas a sumir al mundo aún más en un déficit del mercado petrolero.

"Dado que aún no se ha alcanzado un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz y el tránsito sin obstáculos a través del estrecho de Bab el-Mandeb, hemos vuelto a reducir las estimaciones de suministro para el resto del año", declaró la AIE.

La caída de la oferta de 4,3 millones de barriles por día se compara con la previsión de 3,7 millones de barriles por día del informe de julio de la AIE.

Llevará la oferta total a la previsión más baja de la AIE hasta la fecha para este año, en 102,02 millones de barriles por día.

Evolución desde la crisis

En julio la producción de los países del golfo Pérsico se incrementó en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) hasta 23,9 mb/d, al calor del acuerdo de alto el fuego firmado el mes precedente por Washington y Teherán.

Fue después de haberlo hecho en 3,7 mb/d ya en junio, lo que en cualquier caso supone 8,3 mb/d menos que los volúmenes anteriores al estallido de la guerra.



Pero como los nuevos ataques han vuelto a paralizar en la práctica el tráfico por el estrecho de Ormuz, las exportaciones de los países de esa región al final se recortaron en 2,1 mb/d en julio y quedaron en 15 mb/d de media.

De hecho pasaron de 20 mb/d a comienzos de mes a alrededor de 12 mb/d al terminar.



A partir de ahí, los autores del informe han disminuido en 1,7 mb/d sus perspectivas de oferta mundial para el tercer trimestre comparadas con las que presentaron hace un mes.



Eso significa que en el conjunto de este año saldrán al mercado de media 102 mb/d de petróleo, lo que significa 4,3 mb/d menos que en 2025, porque el aumento de los bombeos de los países productores de América, estimados en 1,4 mb/d, no permitirán compensar las pérdidas de los de Oriente Medio, pero también de Rusia.



En conjunto, el balance entre oferta y demanda se saldará con un déficit de 1,8 mb/d en el tercer trimestre de este año, lo que significa más del doble de lo que había calculado la AIE en julio, y eso en un contexto de reducción de las reservas globales a un ritmo de 2,2 mb/d el mes pasado.



La agencia confía en que la situación se irá restableciendo a partir de finales de 2026, cuando ese balance debería cambiar de signo, y que en 2027 la oferta dará un salto de 8,3 mb/d, hasta 110,3 mb/d.

Pero admite que los riesgos siguen siendo "sustanciales" e insiste en que la caída constatada de las reservas ha aumentado la urgencia para que se reabra el estrecho de Ormuz.



Por el lado de la demanda, los autores del informe han rebajado sus expectativas sobre la demanda de petróleo en 550.000 barriles diarios respecto a las que anunciaban hace un mes porque los precios elevados están poniendo presión sobre los usos del petróleo.



En la práctica, el consumo se ha contraído en 4,9 mb/d durante el segundo trimestre y lo va a hacer en 2,8 mb/d en el tercero, antes de que esperar una ligera recuperación de 580.000 barriles diarios en los tres últimos meses del ejercicio. Esa tendencia debería continuar en 2027, con un tirón de 2,4 mb/d.

Situación en EEUU

También la AIE señala que el consumo de energía en Estados Unidos ha alcanzado su segundo récord anual consecutivo en 2025.

Y aumentará aún más en 2026 y 2027, impulsado por los centros de datos ávidos de IA y la electrificación, según indicó la Administración de Información Energética en su Perspectiva Energética a Corto Plazo (STEO, por sus siglas en inglés) el martes.

La EIA proyectó que la demanda de energía aumentará de un récord de 4,195 millones de megavatios-hora (MWh) en 2025 a 4,268 millones de MWh en 2026 y 4,391 millones de MWh en 2027.

La demanda está aumentando considerablemente debido a los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y las criptomonedas , y a que los hogares y las empresas utilizan más electricidad y menos combustibles fósiles para la calefacción y el transporte.

Sin embargo, la EIA dijo que redujo su pronóstico de demanda de electricidad en Texas para 2027 después de que el gobernador del estado anunciara una pausa en el desarrollo de nuevos centros de datos el 3 de agosto.

"Prevemos que la demanda de electricidad en Texas crecerá un 6% en 2027, en contraste con nuestro pronóstico de un crecimiento del 14% en el STEO anterior", dijo la EIA en su último informe.

La EIA pronostica que las ventas de energía en 2026 disminuirán a 1,514 millones de MWh para los consumidores residenciales, pero aumentarán a 1,545 millones de MWh para los clientes comerciales y a 1,064 millones de MWh para los clientes industriales.

Estas previsiones se comparan con los máximos históricos de 1.515 mil millones de kWh para consumidores residenciales, 1.493 mil millones de kWh para clientes comerciales en 2025 y 1.064 mil millones de kWh para clientes industriales en 2000.

Según la EIA, a medida que aumenta la producción de energías renovables, la proporción de generación de energía a partir del carbón disminuirá del 17% en 2025 al 16% en 2026 y al 15% en 2027, mientras que la proporción de gas natural se mantendrá en el 40% en 2026 y 2027, la misma que en 2025.

El porcentaje de generación renovable aumentará de alrededor del 24% en 2025 al 25% en 2026 y al 27% en 2027, mientras que la participación de la energía nuclear se mantendrá en el 18% en 2026 y 2027, la misma que en 2025, según las previsiones.

La EIA proyectó que las ventas de gas en 2026 disminuirían a 12.5 mil millones de pies cúbicos por día para consumidores residenciales y 9.5 mil millones de pies cúbicos por día para clientes comerciales, pero aumentarían a 23.9 mil millones de pies cúbicos por día para clientes industriales y 36.6 mil millones de pies cúbicos por día para la generación de energía.

Estas cifras se comparan con los máximos históricos de 14,3 mil millones de pies cúbicos diarios (bcfd) en 1996 para consumidores residenciales, 9,9 bcfd en 2025 para clientes comerciales, 23,8 bcfd en 1973 para clientes industriales y 36,8 bcfd en 2024 para la generación de energía.