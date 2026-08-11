España sufrirá mayor vacío de generación fotovoltaica que el resto de Europa durante el eclipse del miércoles

Las redes eléctricas europeas han coordinado medidas preventivas y reforzado la monitorización para garantizar el suministro durante el fenómeno.

La principal dificultad para los operadores será gestionar la rapidez de la caída y posterior recuperación de la generación solar.

En España, se prevé una caída de hasta 5 GW en la producción solar, equivalente al 13% de la demanda máxima habitual en agosto.

El eclipse solar del miércoles reducirá temporalmente la generación fotovoltaica en Europa, afectando especialmente a España.

El eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, provocará una reducción temporal de la generación fotovoltaica en Europa y España será el país que mayor vacío de generación sufra.

Según las estimaciones difundidas esta semana por ENTSO-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, el fenómeno podría retirar hasta 9,7 GW de energía solar en cuestión de minutos.

Sin embargo, los operadores de los sistemas eléctricos europeos no prevén problemas para garantizar el suministro, gracias a la planificación anticipada y a la coordinación entre los gestores de redes.

En España, Red Eléctrica (REE) calcula que la producción solar fotovoltaica de la Península podría disminuir aproximadamente en 5 GW.

La cifra equivale a cerca del 13% de la demanda máxima registrada en un miércoles típico de agosto y representa un vacío de generación particularmente significativo frente a otros sistemas europeos.

El impacto será limitado porque el eclipse se producirá en una franja horaria en la que la generación fotovoltaica ya inicia de forma natural su descenso diario.

El fenómeno astronómico adelantará y acentuará ligeramente esa caída, pero no coincidirá con la punta habitual de demanda eléctrica de los días de agosto. En los archipiélagos balear y canario, el efecto sobre la producción fotovoltaica no será relevante.

La pendiente, más importante

El principal desafío para los operadores no será únicamente la cantidad de generación solar que desaparezca, sino la velocidad a la que se producirá la variación y la posterior recuperación de la producción.

Un análisis de Solcast, compañía perteneciente a DNV, estima que el sistema eléctrico de Países Bajos podría recuperar hasta 6.120 MW de generación solar por hora durante la misma jornada.

En el Reino Unido, la pérdida de energía será similar, pero la recuperación alcanzará unos 3.800 MW por hora.

La diferencia entre ambos ritmos refleja el valor de la flexibilidad disponible en cada sistema, tanto para sustituir temporalmente la generación solar como para absorber su rápida vuelta al sistema.

El eclipse constituye, en este sentido, un episodio excepcionalmente previsible.

A diferencia de las nubes o de una ola de calor, el fenómeno tiene una hora y una trayectoria conocidas con antelación. Esa previsibilidad permite a los operadores preparar los recursos del sistema para una ventana temporal concreta.

Coordinación europea

ENTSO-E, la asociación europea que agrupa a los operadores de las redes eléctricas de alta tensión (los TSO o gestores de transporte), ha informado que las salas de control nacionales han sido preparadas con varios días de antelación.

Las previsiones meteorológicas incorporarán actualizaciones de sus estimaciones de generación fotovoltaica a las decisiones operativas en tiempo real, mientras que los participantes del mercado han recibido información anticipada para ajustar sus posiciones y evitar reacciones bruscas.

Además, se han congelado las interrupciones de red planificadas durante la ventana del eclipse, con el objetivo de mantener disponibles todos los activos del sistema.

Una fuerza de tarea específica coordinará la respuesta de 40 operadores de sistemas de transporte (TSO) pertenecientes a 36 países.

En España, Red Eléctrica (REE) ha utilizado un modelo matemático propio para calcular las curvas de oscurecimiento por áreas geográficas y estimar su impacto sobre la generación eléctrica.

La herramienta permite analizar cómo evolucionará la reducción de producción fotovoltaica en función de la trayectoria del eclipse.

Medidas preventivas

Aunque el operador del sistema considera que el eclipse no tendrá previsiblemente repercusión sobre la cobertura de la demanda, se aplicarán medidas preventivas.

Entre ellas figuran la coordinación con los organismos oficiales, el resto de los operadores europeos y los centros nacionales de control de generación y distribución.

Red Eléctrica también incrementará las reservas y los márgenes de seguridad habituales, además de mantener una monitorización constante de la evolución del fenómeno.

La previsión final podrá variar en función de las condiciones meteorológicas, especialmente de la nubosidad, que puede atenuar o modificar el efecto del eclipse sobre la generación fotovoltaica.

El episodio del miércoles servirá así como una demostración controlada de la capacidad de los sistemas eléctricos para gestionar variaciones rápidas de generación renovable.

El eclipse tendrá una agenda conocida y una respuesta preparada.

El desafío estructural para Europa será gestionar oscilaciones similares en cualquier otra tarde, cuando no exista un calendario astronómico ni una fuerza de tarea coordinada para anticiparlas.