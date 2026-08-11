Acciona Energía instalará dos nuevas baterías en España, en Cuenca y Palencia, que operarán a finales de 2027

Los sistemas de baterías permitirán integrar mejor las energías renovables, gestionar la intermitencia y reforzar la seguridad del suministro eléctrico.

El proyecto de Palencia se situará junto al parque eólico El Cuadrón, contará con 13 MW y también almacenará energía durante dos horas.

El sistema de Cuenca, ubicado junto a la planta fotovoltaica Bolarque, tendrá 20 MW de potencia y capacidad de almacenamiento de dos horas.

Acciona Energía instalará dos nuevas baterías de almacenamiento en Cuenca y Palencia con una potencia total de 33 MW, operativas a finales de 2027.

Acciona Energía instalará dos nuevos proyectos de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Cuenca y Palencia, con una potencia total de unos 33 MW y cuya puesta en marcha está prevista hacia finales de 2027, según ha informado este martes.

Por un lado, el proyecto de Cuenca se ubicará junto a la planta fotovoltaica Bolarque (50MWp), en el término municipal de Villalba del Rey, y tendrá una potencia de 20 MW y una capacidad de almacenamiento de dos horas.

Por otro, el de Palencia se construirá junto al parque eólico El Cuadrón (22 MW), en los municipios de Hornillos de Cerrato y Torquemada, y contará con una potencia de 13 MW y una capacidad de almacenamiento también de dos horas.

En un comunicado, la empresa explica que los sistemas de almacenamiento de energía en baterías son "fundamentales" para integrar las energías renovables.

Permiten gestionar la intermitencia de fuentes como la solar y la eólica y estabilizar la red eléctrica, reducen la dependencia de los combustibles fósiles y refuerzan la seguridad del suministro eléctrico nacional.

En España, Acciona Energía puso en marcha en 2017 en Barásoain (Navarra) la "primera" planta híbrida de almacenamiento con baterías integrada en un parque eólico conectado a la red y en 2024 instaló un sistema de almacenamiento con baterías recicladas de vehículos.

En el plano internacional, entre sus proyectos de almacenamiento se encuentran el de Cunningham, en Texas (Estados Unidos), batería de la red eléctrica del estado con una potencia de 190MW/380MWh.

Además, está construyendo una batería de 200MW/1GWh integrada en la planta fotovoltaica Malgarida, en el desierto chileno de Atacama.

y recientemente ha anunciado la construcción de otro proyecto de almacenamiento de 196MW/980MWh en la planta fotovoltaica El Romero (también en Chile), cuya entrada en operación está prevista para finales de 2027.