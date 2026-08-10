Sube el petróleo al anunciar Irán que baja sus esperanzas de una pronta reapertura del estrecho de Ormuz

Desde el inicio del conflicto, 15 buques de la petrolera ADNOC han sido atacados al cruzar el estrecho de Ormuz.

Los hutíes, alineados con Irán, atacaron una refinería de Saudi Aramco en Jazan, agravando la tensión en la región.

Irán exige que Estados Unidos cumpla varias condiciones, incluyendo una indemnización, antes de reabrir la vía marítima.

El precio del petróleo sube tras el anuncio de Irán de que no espera una pronta reapertura del estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo han subido en la mañana del lunes ligeramente ante el optimismo por las conversaciones para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque las ganancias se vieron limitadas por la insistencia de Irán en que Estados Unidos debe satisfacer varias demandas antes de que se pueda reabrir la vía marítima.

Los futuros del crudo Brent han subido 67 centavos, o un 0,8%, hasta los 84,22 dólares el barril a las diez de la mañana. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU han subido 54 centavos, o un 0,7%, hasta los 78,72 dólares.

Ambos índices de referencia cayeron más del 7% la semana pasada ante la esperanza de que Irán y Omán estuvieran cerca de alcanzar un acuerdo que permitiera la reapertura del estrecho de Ormuz.

Un paso por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del conflicto de Oriente Medio que comenzó a finales de febrero.

Irán declaró el domingo que el acuerdo con Omán se encontraba en su fase final, pero reiteró que la vía marítima solo se reabriría una vez que Washington cumpliera otras condiciones, incluida una indemnización estadounidense por los ataques generalizados de Estados Unidos contra Irán.

Irán y Estados Unidos no están entablando conversaciones y Teherán no las iniciará mientras Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio, declaró el domingo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

"Aunque el estrecho sigue prácticamente cerrado, el petróleo se cotiza actualmente entre 80 y 85 dólares por barril, lo que refleja la esperanza de una solución a corto plazo", dijeron los analistas de SEB Research en una nota, avanza Reuters.

Mientras tanto, en una nueva amenaza al suministro, los hutíes alineados con Irán dijeron que habían atacado a una refinería del gigante petrolero Saudi Aramco, en Jazan el domingo.

El ataque se produjo dos días después de que el reino firmara un pacto de defensa con sus aliados musulmanes sunitas, Turquía y Pakistán, en respuesta a la creciente inestabilidad regional derivada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el Irán chiíta.

Por otra parte, la petrolera emiratí ADNOC declaró el viernes que quince de sus buques habían sido atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz desde el comienzo del conflicto.

"Cualquier avance importante hacia el restablecimiento del transporte marítimo sin restricciones podría ejercer presión a la baja sobre los precios del petróleo, mientras que un fracaso en las negociaciones o nuevas interrupciones en el suministro podrían reactivar rápidamente la prima de riesgo geopolítico", dijo Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación con sede en Nueva Delhi.