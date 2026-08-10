Cox gana un contrato de 110 millones para un proyecto de generación y almacenamiento con baterías en Guatemala

Este proyecto se suma a otras iniciativas de Cox en Guatemala, como dos plantas solares en Zacapa y Chiquimulilla, previstas para entrar en operación en 2027.

La instalación producirá unos 113,3 GWh anuales y reforzará la flexibilidad y fiabilidad del sistema eléctrico guatemalteco, facilitando la integración de energías renovables.

El contrato tiene una duración de 15 años y permitirá a Cox obtener ingresos contratados de 126,5 millones de dólares, además del potencial de comercializar excedentes energéticos por unos 70 millones de dólares.

Cox se adjudica un contrato de 110 millones para un proyecto de generación y almacenamiento de energía con baterías en Guatemala, con 76 MW de capacidad de generación y 27 MW de potencia adjudicada.

Cox se ha adjudicado un nuevo proyecto de generación y almacenamiento energético mediante baterías (BESS, por sus siglas en inglés) con 76 megavatios (MW) de capacidad de generación y 27 MW de potencia adjudicada en Guatemala.

Han sido obtenidos en el marco de una licitación pública de largo plazo para el suministro eléctrico en el país, cuyos ingresos contratados ascienden a unos 126,5 millones de dólares (unos 109,5 millones de euros) durante los 15 años de operación del contrato.

En concreto, el contrato de la 'utility' especializada en agua y energía tendrá esa duración de 15 años y un precio monómico adjudicado de 88,66 dólares (unos 76,7 euros) por MW.

A ello se suma el potencial de comercialización del excedente de energía en el mercado mayorista, estimado en 42,6 gigavatios hora (GWh) anuales, lo que podría generar alrededor de 70 millones de dólares adicionales (unos 60,5 millones de euros) durante la vida del proyecto.

La instalación producirá aproximadamente 113,3 GWh de energía al año y, una vez finalizado el periodo contractual, dispondrá de una vida útil estimada de otros 15 años, ampliando su capacidad de generación de valor a largo plazo.

El grupo destacó que el proyecto contribuirá a reforzar la flexibilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico de Guatemala mediante el almacenamiento de energía para su entrega en los momentos de mayor demanda.

Permite optimizar la integración de generación renovable, mejorar la estabilidad de la red y favorecer un uso más eficiente de la infraestructura eléctrica del país.

La adjudicación se enmarca en los procesos de contratación de largo plazo impulsados por las distribuidoras guatemaltecas para garantizar el abastecimiento de electricidad de millones de usuarios durante los próximos años.

El regional manager -Arco Central-Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador- de Cox, Martín Sucre, indicó que la adjudicación del proyecto "refuerza la estrategia de crecimiento" de la compañía en Latinoamérica, una región clave para el grupo.

"El almacenamiento energético desempeña un papel fundamental para garantizar la estabilidad y flexibilidad de los sistemas eléctricos y seguiremos impulsando proyectos que contribuyan a una transición energética segura, eficiente y sostenible", dijo.

Presencia en el país

Esta nueva adjudicación se suma al proyecto que Cox obtuvo previamente en la licitación PEG4, consistente en dos plantas solares que desarrolla actualmente en la región de Zacapa y Chiquimulilla.

Su construcción ya se ha iniciado y para las que la compañía cuenta con financiación asegurada a través de CIFI, plataforma líder de inversión en proyectos de infraestructura sostenible y de alto impacto en América Latina y el Caribe.

El proyecto contempla una capacidad instalada de 130 MWp y cuya entrada en operación está prevista para el primer trimestre de 2027, consolidando la cartera de activos energéticos de la compañía en Guatemala.