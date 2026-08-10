Argelia copa el 41,7% del gas llegado a España en julio y se afianza como primer suministrador del país

El sistema gasista español ha recibido gas de 14 países distintos en 2026, y la capacidad de almacenamiento subterráneo nacional alcanza el 72,5%.

En julio, la demanda nacional de gas creció un 8,4% interanual, impulsada por un aumento del 31,5% en el sector eléctrico.

En los primeros siete meses del año, Argelia lidera con una cuota del 34,8%, seguida de Estados Unidos (27,3%) y Rusia (18,3%).

Argelia se consolida como principal suministrador de gas a España en julio, aportando el 41,7% del total importado.

Argelia ha reafirmado su posición como principal suministrador de gas natural a España en julio, al aportar 10.707 gigavatios hora (GWh), lo que representó el 41,7% del total de las importaciones del mes, según los datos del boletín estadístico de Enagás.

En el conjunto de los siete primeros meses del año (enero-julio), el país norteafricano consolida así su papel como primer proveedor del mercado español, con una cuota del 34,8% y un total de 74.336 GWh suministrados -vía tubo por Medgaz y en GNL por metanero-.

En julio, tras Argelia, se posicionó Nigeria como segundo principal suministrador, con 3.956 GWh, equivalentes al 15,4% del total de las entregas; por delante de Estados Unidos, con 2.973 GWh (11,6%); y Rusia, con 2.088 GWh (8,1%).

Durante el séptimo mes del año, las importaciones totales alcanzaron los 25.647 GWh. Del total recibido en julio, el 47,6% llegó en forma de gas natural licuado (GNL) a través de metaneros, mientras que el 52,4% restante ingresó por tubo.

En el acumulado del año, las entradas totales del sistema gasista español sumaron 215.183 GWh entre enero y julio.

Por detrás de Argelia, tradicionalmente el principal suministrador de gas natural al país, que copa el 34,8% del total del gas llegado a España en este 2026, el segundo mayor suministrador en lo que va de año es Estados Unidos, con 58.763 GWh.

Representan el 27,3% del total importado y está por delante de Rusia, con 39.443 GWh y una cuota del 18,3%.

En lo que va de ejercicio, España ha recibido gas natural desde 14 países de origen diferentes, destacando, junto a Argelia, Estados Unidos y Rusia, otras naciones como Nigeria, Portugal, Francia, Angola, Congo, Noruega o Mauritania, pero ninguno de Oriente Próximo, lugar afectado por el conflicto en Irán.

Carga de buques

Por su parte, la carga de buques en julio aumentó un 21,7% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 833, frente a los 685 del mismo mes de 2025.

Asimismo, a 9 de agosto, los almacenamientos subterráneos se encuentran al 72,5% de capacidad en España, frente al 58,8% de media en Europa.

En lo que respecta a la demanda del mercado nacional de gas en julio se situó en 27.507 GWh, lo que supone un incremento del 8,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este repunte estuvo impulsado por el sector eléctrico, cuya demanda de gas para generación mediante ciclos combinados aumentó un 31,5% interanual en julio, alcanzando los 12.244 GWh. Por el contrario, la demanda convencional (industria y consumo doméstico/comercial) cayó un 5,0% interanual, hasta los 15.263 GWh.

En los siete primeros meses de este año, la demanda nacional acumulada creció un 1,5% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 191.127 GWh, apoyada por el incremento del 14,5% en la demanda para generación eléctrica.

Gases renovables

Por otra parte, Enagás incorpora en su boletín por primera vez información respecto a las instalaciones de producción de gases renovables, que a 31 de julio suman en el sistema gasista 27 puntos de inyección, donde se han inyectado 326,4 GWh.

Entre enero y julio, el consumo certificado de gas renovable con garantías de origen (GdO) asociada fue de 370,1 GWh. El 79% de ello estuvo asociado a la industria y el 21% al transporte.