Siemens Gamesa vuelve a beneficios trimestrales por primera vez desde 2022

Siemens Energy, matriz de Siemens Gamesa, alcanzó un beneficio neto atribuido de 2.525 millones y niveles récord de pedidos e ingresos en el trimestre.

Las ventas trimestrales de Siemens Gamesa crecieron un 9,45% hasta los 2.743 millones de euros, aunque los pedidos bajaron respecto al año anterior.

La compañía redujo sus pérdidas un 85% en los primeros nueve meses del ejercicio fiscal, pasando de 1.358 a 204 millones de euros.

Siemens Gamesa registró un beneficio de 56 millones de euros en el tercer trimestre, después de varios ejercicios con pérdidas.

Siemens Gamesa obtuvo unas ganancias de 56 millones de euros en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, frente a las pérdidas de 425 millones de euros hace un año, reportando así un resultado positivo por primera vez desde el año fiscal 2022.

Así, la compañía encamina su objetivo de alcanzar el punto de equilibrio (break-even) en 2026.

En los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal -que discurrió entre octubre de 2025 y junio de 2026-, las pérdidas del fabricante de aerogeneradores fueron de 204 millones de euros, recortando así en un 85% los 'números rojos' de 1.358 millones de euros del mismo periodo de hace año.

Su matriz Siemens Energy, que registró un beneficio neto atribuido en estos nueve primeros meses de 2.525 millones de euros, más que duplicando así los 1.247 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las ventas de Siemens Gamesa en el tercer trimestre del ejercicio ascendieron a 2.743 millones de euros, un 9,45% más que en el mismo periodo del año anterior, para alcanzar los 7.624 millones de euros en el acumulado de los nueve meses, prácticamente en línea con hace un año.

Los pedidos del fabricante de turbinas alcanzaron los 1.050 millones de euros en el trimestre, con un importante recorte respecto a los 4.890 millones de euros logrados en el mismo trimestre del año anterior.

Así, Siemens Gamesa, después de atravesar dificultades en los últimos tiempos y lastrar los resultados del grupo alemán, logró la rentabilidad en un trimestre por primera vez en casi cuatro años.

Ingresos

Para el conjunto del ejercicio, Siemens Gamesa prevé un crecimiento de los ingresos comparable del 3% al 5% y un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias en el punto de equilibrio.

De esta manera, Siemens Energy, que próximamente cambiará de nombre y, uniendo también bajo esa identidad a Siemens Gamesa, pasará a denominarse Omterra, destacó que aceleró su crecimiento rentable en el tercer trimestre, logrando niveles récord de pedidos, ingresos y rentabilidad.

En concreto, los pedidos alcanzaron otro nivel récord de 17.900 millones de euros en este tercer trimestre.

Así, la cartera de pedidos del grupo aumentó a 162.000 millones de euros al cierre del trimestre.

Los resultados de la germana se vieron impulsados por la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos y de las centrales eléctricas en Oriente Próximo, factores que han impulsado la demanda de sus turbinas de gas.

Además, Siemens Energy logró sus mayores ingresos trimestrales hasta la fecha, respaldados por el progreso en la expansión de la capacidad.

En comparación con el año anterior, los ingresos aumentaron un 18,5% en términos comparables -excluyendo la conversión de divisas y los efectos de cartera- hasta los 11.400 millones de euros.

"La demanda mundial de electricidad, y por consiguiente de nuestros productos, se mantuvo fuerte en el tercer trimestre. Logramos pedidos, ingresos y rentabilidad récord, al tiempo que continuamos mejorando la eficiencia", señaló el presidente y consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch.

Igualmente, el directivo valoró el hecho de que el negocio eólico -Siemens Gamesa- haya vuelto a la rentabilidad en un trimestre por primera vez desde 2022, lo que consideró que "es un logro fantástico de este equipo".