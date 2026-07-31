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Observatorio de la Energía

Endesa anuncia un programa voluntario para la suspensión o extinción de empleo de unos 230 trabajadores hasta 2029

La medida forma parte del Plan Estratégico 2026-2028 de la eléctrica.

La compañía prevé una provisión de 208 millones por la ejecución.

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Endesa ha anunciado un programa voluntario de suspensión o extinción de empleo que afectará a unos 230 trabajadores entre 2026 y 2029.

La medida se enmarca en el Plan Estratégico 2026-2028 y está orientada a adaptar la organización a un nuevo modelo operativo.

El impacto contable estimado por la compañía será de unos 208 millones de euros en 2026.

La adhesión al programa será voluntaria y las condiciones serán similares a las de procesos anteriores, buscando acelerar la transformación y digitalización de la empresa.

Endesa ha anunciado un programa voluntario para la suspensión o extinción de empleo que afectará a alrededor de 230 trabajadores entre 2026 y 2029.

La compañía ha comunicado el inicio del proceso a la representación legal de los trabajadores y prevé registrar un impacto contable de unos 208 millones de euros en 2026 por su puesta en marcha.

Archivo - Redes eléctricas-EP

El ajuste forma parte del Plan Estratégico 2026-2028 de la eléctrica, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según explica la empresa, el objetivo es adaptar su organización a un nuevo modelo operativo mediante cambios en la estructura interna, la revisión de procesos y del perímetro de actividades, la racionalización del modelo de prestación de determinados servicios y la adaptación de la organización y de los recursos asociados, apoyando la evolución del modelo operativo previsto en el Plan Estratégico.

Central de bombeo hidráulico de La Muela (Valencia) de Iberdrola.

El expediente estará dirigido a los empleados que cumplan los requisitos establecidos por la compañía. La adhesión será voluntaria y las condiciones serán similares a las aplicadas en anteriores procesos de este tipo.

Endesa sostiene que estas medidas buscan acelerar la transformación de la compañía, avanzar en la digitalización de los procesos y mejorar la eficiencia y la competitividad del grupo.

La empresa señala que se trata de un impacto bruto y de carácter no recurrente, asociado a la ejecución de este programa de salidas voluntarias que no tendrá efectos sobre la política de remuneración al accionista correspondiente al ejercicio 2026.