Acciona cierra la financiación de una autopista de Nueva Zelanda de 1.860 millones

La financiación se ha estructurado a través del consorcio Northway, donde Acciona y Aberdeen participan al 50% cada uno.

La obra contempla 26 kilómetros de autovía de doble calzada, tres enlaces principales y dos túneles gemelos de unos 850 metros en el valle de Dome.

El proyecto consiste en el corredor de Northland, que incluye la construcción y mantenimiento de una autovía durante 32 años en colaboración con Aberdeen Investments.

Acciona ha cerrado la financiación del mayor proyecto público-privado de infraestructuras de Nueva Zelanda, valorado en 1.860 millones de euros.

Acciona ha cerrado la financiación del mayor proyecto público-privado de infraestructuras de Nueva Zelanda. En concreto, la compañía se encargará del corredor de Northland por 3.649 millones de dólares neozelandeses (1.860 millones de euros).

Este hito culmina el proceso de adjudicación y la compañía arrancará ahora con su socio Aberdeen la ejecución de la obra y su explotación y mantenimiento durante un periodo de 32 años, según ha informado en un comunicado.

El proyecto incluye un coste nominal de unos 3.000 millones de dólares neozelandeses (1.530 millones de euros) para el diseño y la construcción de la carretera.

La financiación se ha estructurado a través del consorcio Northway, en el cual Acciona participa con un 50% del capital , junto a su socio Aberdeen Investments, que ostenta el 50% restante.

La obra contempla la construcción de 26 kilómetros de autovía de doble calzada (dos carriles por sentido), tres enlaces principales ubicados en Warkworth, Wellsford y Te Hana, y dos túneles gemelos de aproximadamente 850 metros de longitud en el valle de Dome.