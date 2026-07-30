Veolia gana 837 millones de euros en el primer semestre, un 10,4% más y revisa al alza las previsiones para 2026

La compañía revisa al alza sus previsiones para 2026, impulsada por la internacionalización, nuevas tecnologías y la integración de Clean Earth.

La facturación creció un 1,5% hasta los 22.193 millones de euros, con avances en Agua (+1,6%) y Energía (+2,7%).

Veolia obtuvo un beneficio neto de 837 millones de euros en el primer semestre, un 10,4% más que el año anterior.

Veolia logró un resultado neto 837 millones de euros en el primer semestre del año, con un aumento del +10,4 %, según informa este jueves.

Veolia alcanzó un crecimiento resiliente de la facturación del 1,5 % hasta 22.193 millones de euros, con un crecimiento en el sector del Agua (+1,6 %) impulsado por significativos volúmenes en el área del Agua municipal y la Energía (+2,7 %).

Y una estabilidad en el área de Residuos (+0,2%). También tuvo un desempeño operativo en línea con el objetivo anual, al alcanzar un EBITDA de 3.552 millones de euros, con un incremento del 5,0% por el efecto de los precios, la productividad y la eficiencia.

Por su parte, la deuda financiera neta se mantiene bajo control en 24.548 millones de euros, incluyendo la adquisición de Clean Earth, con una mejora significativa del flujo de caja libre neto gracias a una gestión estricta de las inversiones industriales y de las necesidades de capital circulante.

La compañía destacó la transformación continua del perfil del grupo hacia la internacionalización y las tecnologías, con el cierre de la adquisición de Clean Earth.

La integración está en curso y se prevé que las sinergias comiencen a materializarse en 2027 y con el proceso de desinversiones listo para el plan de más de 2 000 millones que se llevará a cabo de aquí a mediados de 2028, de los cuales unos 500 millones corresponden a contratos de cesión firmados en 2026.

Asimismo, resaltó la innovación para respaldar las ambiciones de crecimiento y eficiencia, explicando que Veolia acelera su crecimiento en el sector de los centros de datos y la microelectrónica, con el objetivo de alcanzar los 1 000 millones de facturación anual en estos dos mercados de aquí a 2030.

Objetivos

La compañía tiene previsto aprovechar al máximo el potencial de las soluciones digitales y basadas en la inteligencia artificial para respaldar su plan de eficiencia recurrente.

En concreto, el grupo aspira a duplicar la proporción de las mejoras de eficiencia derivadas de la tecnología digital y la IA para alcanzar el 50 % de la eficiencia operativa de aquí a 2030, frente al 23 % en 2025.

Como resultado, Veolia ha anunciado una revisión al alza de sus objetivos para 2026. Esto supone un sólido crecimiento orgánico de la facturación, excluyendo los precios de la energía, un crecimiento orgánico del Ebitda entre el +5 % y el +6 %, un crecimiento del beneficio neto corriente atribuible al Grupo de al menos un +8 % a tipos de cambio constantes, incluyendo Clean Earth.

Estelle Brachlianoff, CEO del Grupo, ha declarado que "los excelentes resultados registrados en el primer semestre ponen de manifiesto la capacidad de Veolia para aprovechar su posicionamiento estratégico, situado en la convergencia de los desafíos relacionados con la seguridad ecológica y la soberanía en el acceso a los recursos, en un entorno marcado por fuertes tensiones económicas y geopolíticas".