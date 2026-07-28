Berkeley Energía ficha al ex consejero delegado de Endesa, José Bogas, como consejero independiente

Su incorporación busca avanzar en la resolución de los permisos del Proyecto Salamanca y desbloquear su situación administrativa.

Bogas seguirá formando parte del consejo de administración de Endesa y es vicepresidente honorario del Club Español de la Energía.

La empresa destaca que la experiencia de Bogas en el sector energético y nuclear reforzará su posición en España y Europa.

Berkeley Energía ha nombrado a José Bogas Gálvez, ex CEO de Endesa, como consejero no ejecutivo e independiente.

Berkeley Energía incorpora a José Bogas Gálvez, exconsejero delegado de Endesa, como consejero no ejecutivo e independiente.

La compañía considera que su incorporación reforzará su posición en España gracias a su experiencia de más de 40 años en el sector energético y nuclear y a su conocimiento del mercado español y europeo.

El nombramiento llega tres meses después de que Bogas dejara el cargo de consejero delegado de Endesa, responsabilidad que desempeñó durante doce años.

No obstante, continúa como miembro del consejo de administración de la eléctrica.

Berkeley destaca que el exdirectivo también ha formado parte del consejo de AELEC y que actualmente es vicepresidente honorario y consejero del Club Español de la Energía.

La empresa considera que su trayectoria y su red de contactos institucionales y empresariales contribuirán a avanzar en la resolución de la situación de los permisos del Proyecto Salamanca.

El director ejecutivo de Berkeley, Robert Behets, afirma que la incorporación de Bogas fortalecerá la posición de la compañía en España y apoyará los esfuerzos para desbloquear la situación administrativa del proyecto.

Como consejero no ejecutivo, Bogas percibirá una retribución anual de 45.000 dólares australianos. Además, recibirá 15.000 dólares australianos por formar parte de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

Berkeley también le ha concedido dos millones de opciones sobre acciones, ejercitables a 0,80 dólares australianos hasta el 30 de septiembre de 2028, vinculadas a 18 meses de permanencia en el cargo.