Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 265% más, por el refino

Repsol cerró el semestre con una deuda neta de 3.667 millones y una contribución fiscal total de 6.602 millones de euros, el 70% en España.

La compañía destinó 2.400 millones de euros a incrementar inventarios y 50 millones en descuentos y ayudas a clientes para paliar la volatilidad de los precios de los combustibles.

El resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción creció un 6,7%, mientras que el negocio Industrial se disparó hasta 1.683 millones de euros gracias a los márgenes del refino.

Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 265% más que el año anterior, impulsado por el aumento de los precios del crudo y mayores márgenes de refino.

El resultado neto de Repsol se ha situado en 2.201 millones de euros entre enero y junio, reflejando el aumento de los precios del crudo sobre el valor contable de las existencias almacenadas.

Es un 265% más respecto a los 603 millones obtenidos en el primer semestre del año pasado, condicionados por la caída de los precios del crudo, que conllevó un efecto patrimonial negativo de 394 millones de euros; así como por el impacto del apagón general del 28 de abril de 2025.

El resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, ha sido de 2.711 millones de euros en el semestre.

En concreto, el resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción (Upstream) alcanzó 673 millones de euros, un 6,7% más que el primer semestre del año anterior.

El resultado neto ajustado del negocio Industrial se situó en 1.683 millones de euros, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino, lo que compara con los 235 millones de euros del mismo periodo de 2025, impactados negativamente por los apagones eléctricos del año pasado.

El área de Cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1%, hasta 369 millones de euros en el semestre.

Y Generación Baja en Carbono registró un resultado neto ajustado de 6 millones de euros.

En este contexto de incertidumbre, la compañía ha seguido trabajando para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, en un momento clave para el turismo español.

Ha contribuido a que España afronte la escasez de productos, especialmente diésel y queroseno, desde una posición más fuerte que el resto de Europa. Para ello, ha destinado 2.400 millones de euros entre enero y junio a incrementar sus inventarios con el fin de maximizar la materia prima disponible en sus refinerías.

Al mismo tiempo, Repsol también ha puesto en marcha medidas para aliviar el impacto de la volatilidad de los precios de los combustibles.

Desde finales de marzo, ha aplicado descuentos adicionales a los habituales a sus clientes particulares que utilizan la aplicación Waylet como método de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España, así como a los profesionales a través de la tarjeta de fidelización Solred.

En conjunto, en dos meses, la compañía ha destinado 50 millones de euros a apoyar a sus clientes.

Además, acaba de lanzar una nueva campaña que permite duplicar el ahorro en combustible durante los fines de semana comprendidos entre el pasado 17 de julio y el 30 de agosto, período en el que se producen millones de desplazamientos en la red viaria de España.

Repsol también ha planteado mejoras en las condiciones de sus empleados a través de un preacuerdo con la representación social, que será la base para la firma y aplicación del XI Acuerdo Marco, que establece avances en salarios, conciliación e inclusión.

En el primer semestre, Repsol ha registrado deterioros y provisiones por valor de 1.333 millones de euros, principalmente en el negocio de Química y en Generación Baja en Carbono en Chile.

En Química, el encarecimiento de las materias primas y la contracción de la oferta causados por el conflicto en Oriente Medio han agravado la sobrecapacidad y la pérdida de competitividad de la industria química europea y han erosionado de forma estructural los márgenes del negocio.

La deuda neta se situó en 3.667 millones de euros al cierre del segundo trimestre, 1.133 millones inferior a la del primer trimestre del año, debido principalmente a una sólida generación de caja y a la desconsolidación de deuda procedente del acuerdo con Masdar para su entrada con un 49,99% en una cartera renovable en operación en España.

Durante los seis primeros meses del año, la compañía ha realizado una contribución fiscal total de 6.602 millones de euros entre tributos y cargas públicas asimilables; de ellos, el 70% (4.632 millones de euros), en España.