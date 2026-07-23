Repsol descarta sacar a bolsa en EEUU este año el negocio de 'upstream', exploración y producción, para mejorarlo

Repsol mantiene plena sintonía con su socio EIG y continuará enfocando los próximos años en fortalecer este segmento antes de considerar cualquier operación de liquidez.

El consejero delegado, Josu Jon Imaz, asegura que no se ejecutará la salida a bolsa ni en los próximos meses ni en 2026.

La compañía prioriza la mejora y consolidación del negocio de exploración y producción, enfocándose en incrementar la producción y valor de sus activos.

Repsol ha descartado sacar a bolsa en Estados Unidos su negocio de 'upstream' (exploración y producción) durante este año.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha descartado ejecutar el salto al mercado de Estados Unidos de su negocio de 'upstream' (Exploración y Producción) a lo largo de este año y ha asegurado que ahora la prioridad es seguir mejorando todavía más este negocio.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de la compañía del primer semestre del año, Imaz afirmó que, a pesar de que se contaría ya con todo el trabajo adelantado para poder abordar la operación en cualquier momento, ahora no es una prioridad y no se ejecutará esta opción "ni en los próximos meses" ni en 2026.

Imaz recalcó que el foco de la compañía está ahora en consolidar y elevar el valor de sus activos de Exploración y Producción.

"Estamos convencidos de que nuestro 'upstream' se está convirtiendo en un 'upstream' mejor día tras día, con más producción, poniendo Alaska en producción, trabajando en Pikka 2, mejorando nuestra posición en Venezuela".

Entonces, estamos convencidos de que tenemos un mejor negocio día tras día. No tenemos prisa por saltar al mercado", dijo el consejero de la energética española.

A este respecto, subrayó que la sintonía es plena con su socio en el negocio de 'upstream', la firma estadounidense EIG, con la que comparte estar "enfocando todo el año 2026 y los meses venideros en mejorar la calidad del negocio".

La salida a Bolsa en Estados Unidos para este año era una opción que se contemplaba cuando se dio entrada en el capital de la filial al fondo EIG, con una participación del 25%.

A lo largo del año pasado, Imaz señaló en varias ocasiones que el grupo trabajaba en esa posibilidad de un 'evento de liquidez' para su filial de 'upstream' en 2026.

Una decisión ya fuera mediante una salida a Bolsa, una fusión inversa con una empresa que cotice en Estados Unidos o la entrada de un nuevo inversor privado, aunque siempre con la línea roja de mantener una participación mayoritaria.