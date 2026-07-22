Renfe y Repsol impulsan el uso de combustibles renovables en servicios no electrificados

La incorporación de HVO en tramos sin catenaria permite una reducción inmediata de emisiones y refuerza la estrategia de descarbonización de Renfe.

Esta iniciativa busca sustituir progresivamente el gasóleo convencional y reducir la huella de carbono sin modificar el material rodante.

Ambas compañías realizaron con éxito una prueba piloto con diésel Nexa 100% renovable en el tren turístico Costa Verde.

Renfe y Repsol han firmado un acuerdo para impulsar el uso de combustibles renovables HVO en líneas ferroviarias aún no electrificadas.

Renfe y Repsol han suscrito un protocolo general de actuación para impulsar el uso de combustibles renovables HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Será en aquellos servicios ferroviarios que transcurren por líneas aún no electrificadas, con el objetivo de sustituir paulatinamente al gasóleo convencional de origen fósil.

En el marco de este acuerdo, ambas compañías han completado con éxito una primera prueba piloto en servicios de viajeros a bordo del tren turístico Costa Verde.

Para la realización del ensayo, llevado a cabo en la Base de Mantenimiento de El Berrón (Asturias), se vació el depósito de una locomotora de la serie 619 para repostar 1.000 litros de diésel Nexa 100% renovable suministrados por la petrolera.

Esta actuación se encuadra en el Plan Director de Sostenibilidad de la compañía ferroviaria, aprobado en 2024, que contempla el uso de carburantes alternativos de cero o bajas emisiones netas para reducir la huella de carbono en la flota existente sin necesidad de modificar el material rodante.

Sostenibilidad

La estrategia de descarbonización del operador público se fundamenta en la tracción eléctrica con garantías de origen renovable, con la que en 2025 logró que el 94% de sus usuarios de Renfe Viajeros realizara desplazamientos sin emisiones directas de gases de efecto invernadero.

No obstante, en los tramos donde aún no existe catenaria, la incorporación del HVO permite una reducción inmediata de emisiones en las operaciones actuales.

Desde Renfe han destacado que la viabilidad técnica demostrada en esta prueba operativa refuerza la colaboración con socios estratégicos para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y eficiente.