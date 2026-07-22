Naturgy mejora sus resultados a junio, gana 1.215 millones, un 6% más, y eleva sus previsiones para 2026

Naturgy ha aumentado su inversión en redes y renovables, alcanzando 8,4 GW de capacidad instalada y superando el 46% de free float, el nivel más alto de su historia.

La deuda neta se redujo a 11.745 millones de euros y la ratio Deuda neta/EBITDA bajó a 2,2 veces, mejorando la solvencia financiera.

La compañía eleva sus previsiones para 2026, esperando un EBITDA superior a 5.500 millones de euros y un beneficio neto por encima de los 2.100 millones.

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 6% más que el año anterior.

Naturgy resiste el complejo escenario internacional marcado por la volatilidad geopolítica y la incertidumbre en los mercados energéticos.

La compañía ha presentado los resultados correspondientes al primer semestre de 2026, periodo en el que obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el EBITDA alcanzó los 2.975 millones de euros, un 5% más, impulsado por la solidez de su modelo integrado y la disciplina operativa.

A la luz de estas cifras, la energética ha anunciado una mejora en sus previsiones anuales: estima cerrar el ejercicio 2026 con un EBITDA superior a los 5.500 millones de euros (+4% frente a la estimación previa).

También espera un beneficio neto por encima de los 2.100 millones (+10%), superando holgadamente el consenso de analistas.

Solvencia financiera

La generación de caja ha permitido a la compañía reforzar significativamente sus métricas de balance durante los primeros seis meses del año, con una deuda neta que se redujo hasta los 11.745 millones de euros al cierre de junio (frente a los 12.317 millones con los que despidió 2025).

La previsión para el cierre de año apunta a contenerla en los 13.000 millones.

El dato del apalancamiento señala que la ratio Deuda neta/EBITDA de los últimos doce meses descendió hasta las 2,2 veces.

Esto ha otorgado al grupo una notable flexibilidad para abordar futuras oportunidades de crecimiento selectivo.

Inversiones en redes y renovables

Siguiendo las pautas de su Plan Estratégico 2025-2027, Naturgy centró el esfuerzo inversor del semestre en sus dos grandes pilares operativos: las redes de distribución y los proyectos de generación renovable.

En el ámbito de las energías limpias, la capacidad instalada del grupo alcanzó los 8,4 GW (incluyendo sistemas de almacenamiento por batería).

Adicionalmente, cuenta con cerca de 1,3 GW en construcción, proyectando la entrada en operación de la mitad de esa potencia antes de que finalice 2026.

Hito histórico en el 'free float'

En el plano corporativo y bursátil, Naturgy ha cumplido de forma anticipada con su compromiso de incrementar la liquidez de su cotización. El capital flotante (free float) superó el 46%, alcanzando la cota más alta en los más de 180 años de historia de la cotización de la empresa.

Para retribuir a sus accionistas tras este desempeño financiero, el Consejo de Administración ha aprobado el primer dividendo a cuenta de 2026: 0,60 euros por acción, que se hará efectivo el próximo 29 de julio.

Y la retribución se mantiene alineada con el Plan Estratégico 2025-2027 y la preservación del grado de inversión con calificación BBB.

Pese a las buenas cifras, la dirección de la compañía mantiene la prudencia ante las dinámicas del mercado global del gas. El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacado que "Naturgy vuelve a demostrar la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para cumplir sus compromisos incluso en un entorno muy exigente".

"La compañía afronta ahora una nueva etapa con un balance sólido, una nueva estructura accionarial, y una estrategia centrada en la disciplina financiera y la creación de valor sostenible. La evolución de los precios internacionales del gas anticipa un invierno complejo ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro."