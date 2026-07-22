Naturgy afirma que Medgaz está listo para elevar su flujo de gas de Argelia a España desde este invierno

La empresa apuesta por la digitalización, el biometano y el desarrollo de energías renovables, además de explorar oportunidades de crecimiento inorgánico en redes reguladas en Europa.

Naturgy cuenta con una potencia financiera de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para operaciones de crecimiento, priorizando inversiones disciplinadas y en geografías de divisas fuertes.

La compañía dispone de suficiente volumen de gas para abastecer a sus clientes sin recurrir a compras extraordinarias en el mercado.

Naturgy asegura que el gasoducto Medgaz está listo para aumentar su flujo de gas de Argelia a España en un 10% desde este invierno.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que el gasoducto Medgaz, que une España con Argelia y del que son socios junto a la estatal argelina Sonatrach, "está preparado" para aumentar su flujo de gas en cerca de un 10% desde este invierno.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Reynés afirmó que Medgaz ya está preparado para aumentar su capacidad en alrededor de 0,5 bcm o un bcm, gracias a la optimización de las estaciones de comprensión.

"Está preparado, y la relación entre Sonatrach y Naturgy es lo suficientemente buena como para planificar el aumento de este volumen el próximo invierno", dijo el directivo, después de una semana en la que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llevó a cabo una visita exprés a Argelia.

Por otra parte, el secretario general y secretario del consejo de Naturgy, Manuel Cobaleda, indicó que, con el efecto a largo plazo del contrato actual para el gas procedente principalmente de Argelia y Estados Unidos, la compañía dispone de volumen suficiente para abastecer a todos sus clientes finales, "más su generación de energía".

Así, descartó por completo que la energética tenga necesidad de recurrir a compras extraordinarias en el mercado. "Si su pregunta se basa en esta suposición de tener que comprar volúmenes relevantes de GNL spot, este no es el caso en Naturgy", dijo.

Además, la energética no prevé impacto en el caso de que se produzca finalmente el peor de los escenarios para el gas ruso, con la aplicación de la 'fuerza mayor' por su contrato a largo plazo de gas natural licuado (GNL) con Yamal, ante la desconexión energética de Europa con Rusia.

"Lo que podemos decirle es que nos sentimos extremadamente cómodos con la guía para 2027 que proporcionamos en el momento de la presentación del plan estratégico 2025-2027, 5.300 millones de euros de Ebitda y 1.900 millones de euros, y eso es asumiendo un escenario en el peor de los casos de Yamal", dijeron los directivos.

Entre 10.000 y 12.000 millones

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que la compañía cuenta con un potencia financiera de entre 10.000 y 12.000 millones de euros que le da flexibilidad para acometer operaciones de crecimiento.

Sin embargo, ha subrayado que siempre apoyada en criterios de inversión "claros y disciplinados", priorizando crear "valor sobre tamaño".

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Reynés puso en valor que la plataforma actual de Naturgy le brinda "múltiples palancas de crecimiento orgánico" en sus mercados principales, además de una "opción significativa para acelerar".

Asimismo, recalcó que cualquier despliegue de capital estará sujeto a dos restricciones básicas, que pasan por "mantener la calificación triple B", así como "una estricta disciplina de capital en la creación de valor".

Dentro de esos criterios para guiar las inversiones del grupo, señaló que deberá ser en "geografías de divisas fuertes con un claro sesgo hacia la electricidad y activos regulados o integrados verticalmente", así como en proyectos con "una lógica industrial clara y sólida" donde se puedan lograr sinergias.

A este respecto, apuntó al papel del negocio de redes, donde el objetivo es "seguir invirtiendo en marcos estables y adecuadamente remunerados".

En el caso de España, valoró positivamente la propuesta de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el sector gasista para el próximo periodo regulatorio 2027-2032.

Se basa en la continuidad e introducir "incentivos relevantes para la digitalización y la introducción de biometano", mientras que en electricidad confió en ver "muy pronto" el aumento en el tope de inversión para acelerar el despliegue.

En el ámbito de las energías renovables, apostó por la hibridación, la repotenciación y el almacenamiento como ejes fundamentales, previendo la entrada en funcionamiento de un gigavatio (GW) este año y más de 2 GW adicionales a partir de 2027.

Igualmente, Reynés subrayó las oportunidades que representan los centros de datos, donde la energética suma 900 megavatios (MW) en proyectos en desarrollo y una cartera de 2 GW, así como la apuesta por los gases renovables, donde Naturgy gestiona "la mayor cartera de biometano en España" con más de 75 proyectos y más de 5 teravatios (TW) de energía.

Europa

En este mismo sentido, el director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, Steven Fernández, se mostró abierto a la posibilidad de acometer crecimiento inorgánico mediante la adquisición de activos de redes reguladas en nuevas geografías europeas, siempre que encajen en la hoja de ruta fijada por el grupo.

Al ser preguntado sobre esta opción, Fernández aseguró que sería una posibilidad, "siempre que cumpla con los criterios" estratégicos definidos y las "reglas del juego" que se ha marcado la compañía.

No obstante, matizó la importancia del factor del volumen de la operación.

"Tener una presencia pequeña en un país europeo pequeño con un potencial de crecimiento limitado es algo que nos haría mirar potencialmente en otra dirección", dijo.